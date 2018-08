Bénin: l’asphaltage entre dans sa phase active à Abomey Calavi

La commune d’Abomey Calavi a procédé ce jeudi 2 août 2018, au lancement effectif du projet gouvernemental d’asphaltage des rues.

Cette cérémonie a eu lieu dans l’enceinte de l’arrondissement de Godomey en présence de toutes les autorités concernées et du représentant de l’entreprise adjudicataire du projet dans la commune.

Les autorités n’ont pas caché leur joie de voir ce chantier lancé. Pour eux, c’est le début d’une nouvelle ère dans la localité du département de l’atlantique. Pour le maire de la commune d’Abomey Calavi, Georges Bada « c’est un projet qui est le bienvenu et qui va soulager un temps soit peu les peines des populations en matière de fluidité de la circulation. »

Le représentant du ministère du cadre de vie pour sa part a souligné que le plus dur vient de commencer et que les populations doivent apporter leur soutien à ce projet et faciliter le travail de l’entrepreneur en suivant les différentes instructions de déviation et autres. La cérémonie de lancement s’est achevée par la visite des sites par les officiels et l’entreprise. Notons que le projet d’asphaltage dans la commune de Calavi est prévu sur un total d’environ 72 kilomètres répartis sur plusieurs localités de la commune.