Bénin: l’appel de Gustave Assah à la culture de la morale et de la citoyenneté active

L’ancien président de Social Watch Bénin demande aux béninois de cultiver les valeurs éthiques et morales. Il a lancé cet appel le samedi 18 Août 2018 à la faveur de la deuxième édition de la nuit « des oscars des élites » au cours de laquelle il a été primé en reconnaissance de ses actions en faveur de la promotion des valeurs éthiques.

Les valeurs éthiques et morales désertent de plus en plus le forum au Bénin. Pour préserver ces valeurs qui perdent de terrain, une organisation non gouvernementale a initié « La nuit des oscars des élites »; une distinction pour récompenser le mérite des meilleurs acteurs ayant non seulement contribué à la promotion des valeurs éthiques et morales, mais surtout œuvré au rayonnement du tissu socio-économique national, et qui ont promu les valeurs éthiques et morales. Au total, une vingtaine de distinctions a été décernée au cours de cette deuxième édition. Au titre des récipiendaires figure Gustave Assah, ex président de Social Watch Bénin et président du Comité de pilotage de la Plateforme des réseaux Social Watch d’Afrique de l’Ouest.

Profitant de cette tribune, le président Gustave Assah a lancé à tous les béninois un appel à la promotion des valeurs éthiques et morales, socle d’une société qui aspire à un développement équilibré. Pour l’ancien président de Social Watch, l’initiative « La nuit des oscars des élites » est une initiative à encourager parce qu’elle permet de dénicher des hommes de qualités perdus dans le gros lot et qui font des efforts pour se distinguer dans une société où les valeurs éthiques et morales sont de moins en moins promues.

Pour lui, le prix qu’il vient de recevoir est un message. Un message qui est en même temps un appel à faire davantage preuve d’éthique et de citoyenneté active. Il invite donc les gouvernants à la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance et les béninois à plus de veille pour que la politique ne prenne pas en otage le développement.