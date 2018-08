Bénin : la population de Banikoara dans les rues, s’oppose à la destitution du maire Bio Sarako Tamou

22 conseillers ont adressé une correspondance, lundi 06 août, au maire, avec ampliation au préfet de l’Alibori aux fins de l’inviter à convoquer une session extraordinaire pour un vote de défiance contre le maire Bio Sarako Tamou.

ils reprochent au maire Bio Sarako Tamou, une gestion solitaire des affaires de la commune, abus de pouvoir et peu d’égard et de considération aux élus communaux, mauvaise gestion et politisation des ressources humaines, mauvaise planification des ressources matérielles et financières de la commune.

Cependant, Les populations de Banikoara ont battu ce mercredi 08 août le macadam pour s’opposer à la destitution du maire Bio Sarako Tamou. Selon les informations relayées par un confrère du quotidien Daabaaru, elles ont pris d’assaut le rond point de la commune avec des banderoles sur la tête pour dire non à la motion de destitution de la première autorité de la municipalité de Banikoara. A travers cette sortie, elles soutiennent les actions de développement de Bio Sarako Tamou.