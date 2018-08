Bénin : la mission américaine accompagne le « camp des jeunes filles Leaders »

L’ONG Femme et Développement a lancé la première édition du camps des jeunes filles Leaders mardi 07 août 2018 à Ouidah. Une initiative soutenue par l’ambassade des Etats Unis d’Amériques près le Bénin.

Avant le lancement officielle de la première édition du camps des jeunes filles Leaders, mardi, l’ambassadeur des Etats unis près le Bénin, Lucy Tamlyn a insisté sur l’objectif majeurs de la mission américaine au Bénin qui est l’autonomisation des filles. En effet, cet événement représente une priorité essentielle au sein de la politique étrangère américaine. « Cet événement s’inscrit dans notre intérêt stratégique car nous savons qu’aucune économie ne pourra prospérer pleinement si les filles en sont exclues » a expliqué Lucy Tamlyn. C’est pourquoi, la mission américaine déploie les efforts nécessaires afin d’assurer l’inclusion des femmes à travers divers programmes et activités au Bénin et ailleurs.

Avec ce camp qui mobilise 50 (cinquante) jeune filles des lycées et collèges dont l’âge est compris entre 17 et 19 ans , Lucy tamly espère voir plus de filles responsables, capables de participer au développement du Bénin et, capables surtout d’occuper de grands postes de responsabilité dans le future. C’est à juste titre qu’elle réaffirme l’engament de la représentation américaine à soutenir toutes les initiatives qui concourent à l’éducation et à l’émancipation des filles béninoises.

Consciente du fait que la nation compte sur elles, Romaine Sahossi, représentante des filles leaders, s’engage à mettre au profit les recommandations de ce camp pour un effet multiplicateur. » Notre engagement est total, notre sens de discipline et de promptitude seront fortement solliciter tout au long des cinq jours que dureront le présent camp » a t-elle promis au nom des 50 participantes.

Organisé par l’ONG femme et développement, que dirige Aimée Isabelle Vitouley, le lancement a été faite en présence de plusieurs autorités notamment , le représentant de la mairie de Ouidah, Fructueux Prudencio; la directrice exécutive de l’ONG Femme et Développement, du représentant du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la Formation professionnelle, Marcellin Hounwanou; le tout couronné par le lancement officielle prononcé par la représentante du ministre des affaires Sociales et de la micro finance; dame Simone Hounvou.