Bénin: la fête de la Tabaski officiellement prévue pour le mardi 21 août

La fête de la Tabaski sera célébrée au Bénin le 21 août. C’est ce qui ressort d’un communiqué du ministère de la fonction publique qui déclare par la même occasion, la journée du mardi férié.

Notons que les musulmans étaient divisés sur la date de la célébration de ladite fête. En effet, les dates des mardi 21 et mercredi 22 août ont été fixées pour l’année 2018 pour la célébration de la Tabaski, appellation des pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale ayant une importante communauté musulmane. L’Aid El Adha (fête du sacrifice) sera célébrée le mardi 21 août, a annoncé samedi 11 août l’Arabie Saoudite, précisant par ailleurs que le wakfat Arafat (le rassemblement sur le Mont Arafat ) aura lieu le lundi 20 août prochain. Alors que pour le royaume chérifien, la date de l’Aïd Al Adha (fête du sacrifice) est officiellement le mercredi 22 août. C’est ce que le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé, suite à l’observation lunaire, dimanche soir, indiquant que le premier jour du mois Dou Al Hijja de l’an 1439 de l’hégire correspond à ce lundi 13 août.

Le Bénin, comme plusieurs pays africains d’Afrique francophone ont donc décidé de s’aligner derrière l’Arabie Saoudite en optant pour le mardi 21 août. « A l’occasion de la célébration de la fête de Tabaski et conformément aux dispositions de la loi no 90-01-9 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, la journée du mardi 21 août 2018, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national », peut-on lire dans un communiqué du ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys.

La signification de l’Aïd el-Kébir

Selon le site linternaute, dans la tradition musulmane, l’Aïd el-Kébir commémore la soumission d’Ibrahim à son Dieu (Abraham dans la Bible), qui doit servir de modèle à tous les croyants. Selon le Coran, ce prophète – qui correspond à Abraham dans la Bible – a reçu dans ses rêves l’ordre divin de sacrifier son fils, Ismaël. Celui-ci, élevé dans la foi, accepte d’être immolé par son père.

Le Diable s’interpose et essaie de convaincre les protagonistes de ne pas pratiquer le sacrifice, mais Ibrahim jette sept cailloux sur Satan. Le père se saisit d’un couteau et le pose sur la gorge d’Ismaël. Mais il ne parvient pas à l’enfoncer. Lorsqu’il parvient enfin à couper le cou, il constate que l’ange Jibril (Gabriel) a disposé un mouton à la place de son fils et que celui-ci se tient debout, indemne, à côté de lui.