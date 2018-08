Bénin: la fédération béninoise de football ébranlée par une affaire de vol de matériels

Une affaire de vol de matériels secoue depuis peu, la Fédération béninoise de Football (FBF). Une affaire pour laquelle, plusieurs personnes de l’instance ont été écoutées et le gardien des lieux placé sous mandat de dépôt.

L’affaire qu’on pourrait qualifier de vol de matériels à la FBF devient de plus en plus inquiétante pour les mis en causes. Après plusieurs auditions, le gardien du siège de la Fédération béninoise de Football (FBF) a été mis sous mandat de dépôt, annonce une source ce jeudi 16 août 2018. Ce dernier selon nos investigations, serait dans cette situation pour besoin d’enquête.

Aussi, de source proche de l’instance, le premier substitut du procureur de la république du Bénin aurait délivré une convocation selon laquelle, Anjorin Moucharafou doit s’expliquer devant le juge des flagrants délits le lundi 10 septembre 2018. Sont également impliqués dans cette affaire de vol à la Fédération béninoise de Football, son gardien, son agent de liaison ainsi que l’ex comptable de ladite institution. Un feuilleton dont on vous donnera plus de détails au fur et à mesure de l’évolution du dossier…