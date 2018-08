Bénin: Gustave Sonon contre la candidature d’anciens chefs d’Etat à la députation

L’ancien ministre du transport et des travaux publics, Gustave Depo Sonon a donné son point de vue sur le débat actuellement en cours sur le proposition de code électorale en examen à l’assemblée nationale. Pour l’ancien collaborateur du président Thomas Boni Yayi, il y a un risque de permettre la candidature d’ancien président de la république à la fonction de député.

Il est avantageux pour le Bénin d’interdire la candidature aux fonctions de député aux anciens présidents de la République. C’est du moins ce que pense l’ancien ministre du transport et des travaux publics, Gustave Dépo Sonon.

Reçu au studio de la radio Tokpa pour opiner sur le débat en cours autour de la loi portant proposition du nouveau code électorale, Gustave Sonon estime que la proposition de conditionner la candidature des anciens présidents de la république à un poste électif à la perte de leur statut d’ancien président, n’est pas sans pertinence.

A le croire, il est même à envisager l’interdiction de cette candidature pour éviter des dysfonctionnements dans le principe de la collaboration des institutions. Selon lui, permettre la candidature d’un ancien président de la république au poste de député, c’est prendre le risque d’ en arriver à une situation où on en arriverait à la violation même de la constitution.

Dans son développement, le ministre Gustave Sonon en prenant l’exemple de l’ancien président Thomas Boni Yayi qui a eu deux mandats constitutionnels à la tête de l’Etat, a fait remarquer que s’il arrivait à se faire élire député, avec tout l’aura qui est le sien et l’influence politique qu’il peut encore exercer sur certains acteurs politiques n’aura pas du mal à se faire élire président de l’assemblée nationale.

A en croire le ministre, cette nouvelle position de l’ancien président peut générer deux problèmes majeurs. Pour Gustave Sonon, le rapport conflictuel existant entre le président en fonction et son prédécesseur peut se transporter au sommet avec un risque de jeu de blocage politique qui serait préjudiciable au programme d’action du président en cours et par ricochet au développement du pays.

Par ailleurs, estime Gustave Sonon, si par des circonstances, le chef de l’Etat en cours décédait au pouvoir, la constitution demande que la transition soit assurée par le président de l’assemblée nationale. Or, si on part du postulat que cet ancien président de la république a eu déjà à faire deux mandats constitutionnels de 5 ans chacun, cela suppose qu’il fera au pouvoir plus de dix ans; ce qui constitue déjà une entorse à la constitution qui stipule que nul ne peut faire plus de deux mandats comme président de la république.

Sur la base de cette analyse, le ministre Gustave Sonon estime qu’il serait inutile de chercher à retirer les avantages aux anciens chefs de l’Etat; il préconise carrément une interdiction de leur candidature pour éviter toute situation déplorable.