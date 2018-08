Bénin – fraude douanière: les explications des avocats de Atao Hinnouho sur le renvoi du procès

A l’issue de l’audition des témoins qui ont défilé à la barre ce mardi 14 Août 2018 dans le cadre du dossier relatif à la fraude douanière, le procès fut renvoyé au 09 Octobre 2018 à la demande des avocats de la défense. Pour Me Bocovo l’un des conseils de l’honorable Mohamed Atao Hinnouho, qui s’est prêté aux questions des professionnels de la presse, ce nouveau renvoi de ce procès qui peine à connaitre un aboutissement est du fait des avocats de la défense.

A l’en croire, ils (les avocats de Atao -ndlr) ont sollicité ce renvoi pour préparer leur plaidoirie du fait de l’apparition de nouveaux éléments dans le dossier. Qu’il vous souvienne que lors de la comparution du 03 Août dernier, l’honorable Atao Hinnouho après la déposition du représentant de l’administration douanière, a plaidé non coupable.

A lire aussi: Bénin: Atao affirme avoir laissé certaines affaires du fait de son titre de député

Le député de la 15 ème circonscription électorale avait affirmé ce jour qu’il avait cessé toute activité de représentation avec des laboratoires pharmaceutiques à cause de sa fonction de député et que ses immeubles sont actuellement mis en location à des sociétés. Des déclarations de l’honorable que le représentant de « New Cesamex » a presque confirmé. En effet, dans sa déposition, le porte parole du laboratoire reconnait que leurs sociétés ont loué des immeubles de l’élu de la 15 ème circonscription. Il a précisé que cela est facilement vérifiable par la présence de leur plaque posée sur lesdits immeubles.

C’est suite à cette déposition du représentant de New Cesamex que les conseils de l’honorable Atao Hinnouho ont sollicité un renvoi afin d’avoir le temps requis pour préparer leur plaidoirie face à ces nouveaux éléments intervenus dans le dossier suite à la déclaration du représentant du laboratoire « New Césamex ». Pour Me Boccovo, « il est important que la défense prenne du recul , analyse bien le dossier avant de présenter sa défense... »

Le procès reprend donc le 9 Octobre 2018 avec la plaidoirie des avocats de la défense. C’est suite à cette plaidoirie que le dossier sera mis en délibéré. En attendant, l’He Atao Hinnouho retourne en prison puisque le juge ne s’est pas penché sur la question de la demande de libération provisoire.