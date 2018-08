Bénin – Foire de l’indépendance : l’ANM en guerre contre les commerçants véreux (Vidéo)

Débutée le lundi 30 juillet 2018, la foire de l’Indépendance du Bénin, édition 2018, est un événement unique qui donne l’occasion aux acteurs de l’économie nationale pour une visibilité de leurs produits. Ainsi, producteurs, commerçants, agriculteurs, éleveurs…nationaux comme internationaux se donnent rendez-vous pour des moments d’exposition, de démonstration de vente et de collaboration.

Pour veiller au respect des intérêts des consommateurs qui, par ces moments affluent massivement au Stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou pour s’approvisionner ou pour découvrir le nouvel arrivage du marché, l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) s’est installée sur le site.

Selon, Loukoumanou Osséni, Directeur général de l’ANM, la présence de la structure faîtière du contrôle qualité et des normes au Bénin à cette foire, est la volonté des autorités d’avoir un regard sur la conformité, la justesse, entre les services demandés par les consommateurs et ceux livrés par les commerçants.

« Nous sommes à la foire de l’indépendance pour attirer l’attention des gens sur la justesse des instruments de mesure, notamment sur tout ce qui est balance utilisée dans les villes, quartiers de ville et même les villages. Car, plusieurs balances ne répondent pas aux normes », a déclaré Loukoumanou Osséni.

Pour ne pas tomber dans les pièges des commerçants véreux, le directeur invite la population à plus de vigilance. « Nous invitons les populations à vérifier dans toutes les boutiques (Stands), les balances. Vérifier l’étiquette verte (vignette) qui certifie le contrôle de l’ANM. Dans le cas où cette vignette ne sera pas sur l’équipement de mesure, il faut aller ailleurs…) », a indiqué l’autorité.

Il invite aussi, tous les commerçants présents à cette foire de l’indépendance, à venir contrôler, librement leurs instruments de mesure sur le stand de l’ANM. Après, cette foire, des contrôles inopinés se feront dans tout le pays, et les équipements non conformes seront systématiquement détruits, car plusieurs balances ne répondent pas aux normes. Les agents du stand de l’ANM vont également fournir des informations sur les prestations offertes par la structure aux opérateurs économiques.

L’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) a pour mission la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de promotion de la qualité.

Elle assiste les acteurs en charge de la production des biens et des services à faire face aux défis de la compétitivité, de la croissance économique durable, de la protection du consommateur et de toutes autres parties intéressées et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur au Bénin et aux normes de qualité admises au plan international.

L’ANM a reçu de la Cedeao un certificat qui fait d’elle la meilleure agence de métrologie en Afrique de l’Ouest.