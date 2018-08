Bénin-FCBE: Grégoire Akofodji réitère les préoccupations du parti

Après l’installation de la Coordination de la cinquième circonscription électorale, les Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) ont procédé, samedi 04 Août 2018 à la cérémonie d’installation du Bureau communal de Ouidah. Cette rencontre fut l’occasion pour l’ancien Ministre de la justice, Grégoire Akofodji de porter un regard critique sur la gouvernance Talon et de rappeler les préoccupations de son parti.

C’est un tableau pas trop reluisant que dresse le Conseiller politique des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), Grégoire Akofodji contre le régime de la rupture et son Chef. Dans son adresse aux Béninois en général et aux populations de Ouidah en particulier, le député honoraire a dénoncé les différentes réformes engagées par le régime de la rupture qui, selon lui, ne prennent pas en compte les aspirations profondes du peuple béninois. Il en veut pour preuve, l’opération de libération des espaces publics déclenchée début janvier 2017 sans aucune mesure de relogement des personnes déguerpies. «Si le pouvoir avait quelque intérêt populaire, on ne commencerait pas par casser les bonnes dames au bord des rues sans penser à leur trouver une solution de rechange», a-t-il fustigé avant de souligner qu’on vient au pouvoir pour servir le peuple et non se servir. A en croire ses propos, le Parti FCBE s’est inscrit dans l’Opposition pour être une alternative crédible pour la défense des intérêts du peuple Béninois.

«Nous sommes dans l’opposition non pas parce que nous aimons particulièrement être dans l’opposition. Nous sommes dans l’opposition parce que nous ne pouvons pas nous taire devant un pouvoir qui affame le peuple, qui le réduit au silence», a-t-il souligné sans manquer de dénoncer les manœuvres du régime pour soumettre tous ceux qui osent s’opposer à sa gouvernance. «Si vous n’êtes pas d’accord avec ce pouvoir, il vous reste deux choses, ou bien vous partez du pays ou bien vous entrez dans les partis qui soutiennent le pouvoir. Vous créez un nouveau parti et vous êtes un partisan du régime de la rupture. Si ce n’est pas ça, vous irez en prison», a laissé entendre l’ancien Ministre de la justice.

Sur la question de la levée d’immunité parlementaire, il s’indigne contre cette procédure qui ne vise que les députés de la minorité parlementaire dans le but de les réduire au silence. «Que les 19 députés de la minorité parlementaire offrent la levée de leur immunité toute suite et qu’on en fait ce qu’on veut», a-t-il martelé.

Les préoccupations des FCBE

A cette occasion, le Conseiller politique du parti FCBE n’a pas manqué d’évoquer ce qui fait les préoccupations des Cauris. «Ce qui nous préoccupe, c’est que le peuple béninois vive mieux, c’est que tous les citoyens Béninois qui vivent dans une précarité accrue aujourd’hui puissent voir la vie avec optimisme», a-t-il souligné. Et de poursuivre «Même si ce n’est pas aujourd’hui que ça se passe, au moins tous les Béninois quel qu’ils soient dans leurs domaines d’activités regardent l’avenir avec sérénité et espoir. Si ce n’est pas ainsi, notre parti n’aurait pas de raison d’être».

Pour finir, Grégoire Akofodji a invité la jeunesse béninoise à se battre afin d’assurer une relève de qualité. «Nous sommes dans l’opposition parce que nous croyons en l’avenir et la meilleure façon de prouver que nous nous pensons à l’avenir, c’est que nous soutenons la jeunesse parce qu’elle est l’avenir de ce pays», a-t-il conclu.