Bénin – Faux médicaments: Atao Hinnouho remporte une victoire mais continue la guerre

A l’issue de l’audience du Mardi 14 Août 2018, l’élu de la 15è circonscription électorale; l’honorable Mohamed Atao Hinnouho n’a pas eu gain de cause sur sa demande de liberté provisoire en vue de suivre des soins hors du territoire national. Cependant, le dossier a connu une avancée pour le député qui vient ainsi d’avoir une victoire.

Comparu le Mardi 14 Août 2018 à l’issue d’une audience de flagrant délit au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, l’honorable Atao Hinnouho a rejoint sa cellule de la prison civile de Cotonou. Cependant, des deux chefs d’accusation dont il faisant l’objet, il a fini par trouver gain de cause par rapport à l’une des deux accusations.

En effet, qu’il vous souvienne qu’après un premier mandat de dépôt délivré à son encontre le 03 mai 2018 qui a fait objet de son transfert à la prison civile de Cotonou, le Procureur de la République à corsé les charges en ajoutant une autre ce jeudi 17 mai 2018. Pour cette fois, ce sont d’autres charges qui sont retenues contre le député de la 15e circonscription électorale.

Lesdites charges que sont, « Rébellion, violences et voies de fait » font en effet l’objet d’un nouveau mandat de dépôt. Un deuxième émis par le procureur Gilbert Togbonon et qui remonte au début de l’affaire de faux médicaments impliquant le laboratoire New Césamex.

Dépêchée pour une mission de perquisition le 07 décembre 2017, la police républicaine s’est butée à la résistance de l’élu du peuple. Ce dernier, sous couvert de son immunité parlementaire s’est opposé à la perquisition. Couvrant leur élu, la population de la 15e circonscription électorale s’est mobilisée pour faire résistance à la force publique.Ce sont ces faits qualifiés de ‘’résistance à force publique’’ qui a fait l’objet d’un second mandat de dépôt.

Mais au cours du procès du mardi 14 Août dernier consacré essentiellement à l’audition du représentant du laboratoire « New Cesamex » et des agents de la police républicaine qui auraient été empêchés dans l’exercice de leur mission, l’he Atao fut lavé de tout soupçon en ce qui concerne le second mandat délivré contre lui.

. Ainsi, le député de la 15 ème circonscription électorale a obtenu gain de cause par rapport à l’accusation relative à des violences exercées sur des fonctionnaires de police.

Une victoire obtenue dans ce procès qui continue son cours car les conseils de la défense ont exigé qu’il y ait un débat à propos de la déposition du représentant du laboratoire « New Cesamex ». Ils ont ainsi demandé un renvoi du procès au 9 octobre 2018.