Bénin : évaluation du PTA au ministère de l’enseignement supérieur

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a tenu sa revue annuelle ce vendredi 03 août 2018 à Cotonou. C’était l’occasion pour les cadres et la ministre de procéder à l’évaluation du PTA (Plan de Travail Annuel) pour le compte du second trimestre.

Cette rencontre de bilan à mi-parcours a été officiellement ouverte par la ministre Marie Odile Attanasso. Dans son mot de bienvenue, elle a invité ses collaborateurs à faire une évaluation sincère et profonde du PTA. A l’en croire, ceci permettra d’identifier les faiblesses à corriger pour l’amélioration de la mise en oeuvre des activités inscrites dans le plan de travail annuel.

Selon les statistiques présentées, l’exécution du PTA au cours du second trimestre a connu une légère évolution par rapport aux résultats de l’année 2017 à la même période. En effet, au cours du second trimestre qui s’est achevé le 30 juin 2018, le taux d’exécution physique du PTA est de 35,09%. On note ainsi une hausse de 1% du taux d’exécution comparativement à l’année dernière qui présentait un taux général de 34,13%.

En ce qui concerne le taux d’exécution financière, il est de 28,86% base d’engagement et 7,5% base d’ordonnancement. Par contre, l’année dernière pour la même période ces deux rubriques étaient respectivement de 24,64% et 21,53%.

Comme l’a souhaité la ministre au début de la séance, les différents acteurs impliqués dans l’évaluation du PTA ont soulevé les difficultés rencontrées dans sa mise en oeuvre. Ainsi, des approches de solution ont été suggérées pour remédier à ces obstacles.