Bénin – Enseignement supérieur : la date des élections décanales connue

Après les élections rectorales et celles des organisations estudiantines les plus représentatives, les universités d’Abomey-Calavi et de Parakou entament très bientôt une nouvelle période électorale. Cette fois ci, il s’agit des élections décanales qui se tiendront selon le calendrier établi par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS ).

Selon la note de service N°2444/MESRS/DC/SGM/CTAAPDS/SA du 24 juillet 2018, les élections des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints des unités de formation et de recherche (UFR) des Universités d’Abomey-Calavi et de Parakou auront lieu le vendredi 16 novembre 2018. Par ailleurs, la même note de service précise que les résultats définitifs des élections devront parvenir au MESRS le mardi 27 novembre 2018 au plus tard. Et pour la réussite des échéances électorales à l’instar des deux dernières, le ministère invite chaque acteur à jouer convenablement le rôle qui est le sien.

Il faut rappeler que les Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints des unités de formation et de recherche (UFR) constituent une sorte de relais dans les actions du rectorat. Ainsi, ils coordonnent les activités pédagogiques au niveau des différentes entités en y imprimant la marque de la ligne directrice de l’université. Toutefois, il est à noter que ces derniers disposent d’une autonomie de gestion, d’ou l’existence des règlements pédagogiques propres à chaque décanats.