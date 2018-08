Bénin: en mission pour l’union africaine, Yayi Boni s’envole ce jour pour le Mali

L’affiche pour le second tour de la présidentielle au Mali suite au rejet des recours par la cour constitutionnelle opposera Ibrahim Boubacar Kéïta (IBK) et Soumaïla Cissé. En perspective de ce second tour qui sera âprement disputé entre les deux personnalités, l’ancien président béninois, le docteur Thomas Boni Yayi s’envole ce Jeudi 9 Août 2018 sur la capitale malienne.

Le duel final entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cisé est prévu pour le 12 Août 2018. Comme dans le cadre du premier tour de la présidentielle, l’union africaine sollicite à nouveau l’expertise de Thomas Boni Yayi, ancien président du Bénin pour une mission de supervision.

Se déférent à la sollicitation de l’institution régionale, le président d’honneur du parti des forces cauris pour un Bénin émergent (fcbe) s’envole du Bénin ce jeudi 9 Août 2018 en direction du Mali où il rejoindra ses pairs au titre d’observateur de la mission d’observation électorale de l’Union africaine (MOEUA).

Sa mission à côté des autres membres de la « MOEUA » sera de procéder à une observation et une analyse indépendantes, objectives et impartiales de la conduite du scrutin, à la lumière des dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui a été adoptée en 2007 et entrée en vigueur en 2012 et qui vise à rehausser les processus électoraux en Afrique, et à renforcer les institutions électorales et la conduite d’élections équitables, libres et transparentes.

Les résultats du premier tour de la présidentielle malienne donnent Ibrahim Boubacar Keïta en tête avec 41,42% et devant Soumaïla Cissé qui obtient 17,80% des voix. Le second tour opposera le président sortant et le chef de file de l’opposition. Un premier tour qui s’est déroulé dans un climat sécuritaire assez surchauffé.