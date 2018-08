Bénin – Ecureuils : Cebio Soukou donne son accord à Michel Dussuyer

Le milieu offensif germano-béninois Cebio Soukou a accepté de jouer pour la sélection béninoise. Le joueur a donné son accord au nouvel entraîneur du Bénin ce mercredi 15 août 2018.

Le joueur polyvalent évolue en 3. Liga (équivalent de la D3 en Allemagne), sous les couleurs de Rostock. Après quatre journées, l’ancien joueur d’aue en Budesliga2 a déjà mis d’accord ses nouvels employeurs. Il est le meilleur buteur de l’écurie avec 3 buts en 4 sorties dont un doublé.

Un milieu de terrain de plus pour les Écureuils, avec un profil de buteur. Ce qui est une bonne nouvelle pour Michel Dussuyer actuellement en tournée en Europe pour tenter de convaincre certains joueurs qu’il a déjà ciblés et si possible faire revenir d’autres. Le technicien français est ainsi entré dans sa phase de préparation du déplacement au Togo, dans le cadre de la J-2 des éliminatoires de la Can 2019.