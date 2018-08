Bénin-destitution programmée du maire de Bassila : le clair-obscur d’Abdoulaye Bio Tchané

La commune de Bassila est en passe de connaître son 3ème maire en moins de trois ans. A la base des tractations, les conseillers de l’Alliance pour un Bénin triomphant (ABT), manifestement décidés à en découdre avec Gomina Abou Bacari, maire de la municipalité et membre de l’Union fait la nation. Et nul ne comprend le silence du leader de l’alliance, le ministre Abdoulaye Bio Tchané.

Après l’accalmie apparente, la mairie de Bassila dans le département de la Donga tangue à nouveau. Gomina Abou Bacari, élu maire le 07 juin 2016, après l’annulation de l’élection de son prédécesseur, est sur la sellette. Les conseillers de l’Alliance pour un Bénin triomphant avec le soutien des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) veulent lui arracher la gestion de la municipalité. Mais des voix discordantes d’ores et déjà se font entendre. Elles critiquent violemment cette initiative dont la visée, selon certains, est de mettre à mal la cohésion au sein d’une même famille politique.

Dans le lot, les ressortissants de la commune de Bassila vivant dans le Borgou. Ils sont montés au créneau, fin semaine écoulée, pour fustiger le complot et inviter les leaders politiques à recourir à d’autres moyens pour régler leurs divergences. Le soubassement de ce projet, selon eux, est le départ du député Affo Obo de l’alliance, pour créer son parti et adhérer à l’Union fait la nation. Et ce n’est pas tout. Sa formation politique a connu l’adhésion de 4 sur 9 conseillers ABT dont l’actuel maire. Toute chose que les conseillers ABT qualifient de trahison au regard des circonstances qui ont précédé l’élection de Gomina Abou Bacari. Et ils sont très fâchés et veulent rendre le coup à leur ancien compagnon de lutte. Les tractations sont très avancées mais le leader à même de calmer la situation est resté inactif. Une situation qui met en péril la cohésion au sein de la mouvance présidentielle.

Vendredi dernier, une lettre ouverte des ressortissants est adressée à Abdoulaye Bio Tchané l’invitant à rappeler ses conseillers à l’ordre. Puisque les loups ne se mangent pas entre eux.