Bénin: des obsèques nationales réservées au roi Dédjalagni Agoli-Agbo dès samedi

La ville historique d’Abomey est mobilisée autour de la famille royale pour les cérémonies d’obsèques du roi Dédjalagni Agoli-Agbo. Selon les prescriptions de l’oracle, les obsèques qui vont démarrer ce samedi 11 Août 2018 vont durer trois lunes. Autrement dit, le futur roi de la ville historique d’Abomey ne sera connu que dans dans 3 mois.

Des obsèques à la hauteur de la grandeur du disparu

Le roi Dédjalagni Agoli-Agbo ne sera pas enterré dans l’anonymat. Il bénéficiera des privilèges liés au fauteuil qu’il a occupé avant de rejoindre le cercle de ses aïeux. Les petits plats sont entrain d’être mis dans les grands afin que les cérémonies d’inhumation de l’un des héritiers du trône de Béhanzin soient à la hauteur de la « mégalomanie » des princes d’Abomey.

A en croire Dah Toffodji, l’aîné de la famille Agoli-Agbo, les obsèques du Dédjalagni Agoli Agbo seront un événement grandiose qui va emballer tout le pays. Ce n’est pas qu’une affaire des filles et fils de la cité historique d’Abomey. « C’est une manifestation nationale. L’Etat a mis les bouchées doubles. Nous sommes assistés, de part et d’autre, pour la mise en place des officiels et de toute la population. Tout le palais est en chantier actuellement », confie t-il aux confrères de la radio Océan fm.

Une occasion pour la parade des acteurs politiques

A moins d’un an des élections législatives en République du Bénin, les obsèques du roi Dédjalagni Agoli-Agbo, en plus d’être un événement social est un tremplin de propagandes politiques pour les politiciens. Déjà très actif sur le terrain pour des exercices d’échauffement en vue de l’élection législative de 2019, les cérémonies d’inhumation du roi d’Abomey seront une occasion en or pour ces politiciens pour se donner de la visibilité auprès des populations.

La cité historique d’Abomey est donc actuellement un point d’attraction où mouvanciers et opposants vont converger ce samedi 11 Août 2018 pour ne pas être du reste. Dans cette course pour la visibilité, c’est la famille royale qui est gagnant. « … Nous sommes assistés, de part et d’autre, pour la mise en place des officiels et de toute la population.Tout le palais est en chantier actuellement « . Cette déclaration de l’aîné de la famille royale est bien illustrative de ce que les actes de générosité des acteurs politiques ne font pas défaut.

Pour rappel, le roi Dada Dédjlagni Agoli-Agbo est décédé dans la nuit du dimanche 1er au lundi 02 juillet 2018 à l’âge de 87 ans. Depuis l’annonce de cette nouvelle tragique, plusieurs cérémonies ont été faites conformément aux rites de la famille royale. Mais en attendant la désignation et la présentation officielle de son successeur, d’autres cérémonies vont démarrer ce samedi 11 Août.

Selon DahToffodji, le palais royal d’Abomey n’annoncera officiellement le décès du roi que le samedi 11 août 2018 par la cérémonie appelée « Atinkplata ». Une cérémonie dite de pleurs où les proches du roi doivent verser des larmes. Suivront ensuite des cérémonies qui sont exclusivement réservées aux grands prêtres des cérémonies.