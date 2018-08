Bénin : décès de Donatien Gbaguidi, une icône du journalisme culturel

Mauvaise nouvelle pour la culture béninoise qui a perdu hier jeudi 16 août 2018, un grand journaliste culturel connu pour ses analyses et enquêtes culturelles poignantes.

L’incontournable journaliste culturel béninois Donatien Gbaguidi est passé de vie à trépas. Auteur du blog mémoires d’artistes , le défunt est journaliste au quotidien « L’événement précis ». En 2012, il a décroché le prix unique mis en jeu dans la catégorie presse écrite, du concours de production de presse sur le droit à l’alimentation au Bénin organisé par la section béninoise de l’Alliance Contre la Faim et la Malnutrition (ACFM-Bénin) en relation avec le FAO, le FIDA, le PAM et autres institutions internationales.

Connu pour ses investigations sur la mort tragique de certains artistes béninois, Donatien Gbaguidi a lancé le 16 janvier 2016, son livre intitulé «Culture en deuil» paru aux éditions Protiges et préfacé par Eric-Hector Hounkpè. Ce livre de 150 pages retrace la vérité sur le décès en série des huit artistes chanteurs décédés en 2013. Il s’agit de Riss Cool, du jeune artiste de la chanson traditionnelle Alôkê à la ‘’relève’’ de « l’homme-orchestre, Djibril Sagbohan, en passant par Zouley Sangaré, GG Vickey, Bluv, Alokpon, et Tougan Amassè. Donatien Gbaguidi a su fouiller et retrouver les réelles raisons et circonstances du décès de ces artistes. Ce qui témoigne du goût, de l’attachement et de l’engagement de l’auteur, spécialisé dans le domaine de la chanson.

Avant sa mort, il était presqu’à la fin de son livre intitulé « L’ÉGLISE DE GBANAMIN : la croix et la bannière ».