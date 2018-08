Bénin – Décentralisation : le maire de Toucountouna menacé de destitution

Le patron de l’administration communale de Toucountouna n’a plus la confiance de ses pairs. La fronde qui anime le conseil communal depuis quelques jours a pris une nouvelle tournure. Les frondeurs ont désormais décidé d’éjecter le maire de son fauteuil. C’est à travers une correspondance adressée ce lundi 13 août 2018 au maire qu’ils ont exprimé leur ambition d’aller à un vote de défiance.

Sur les onze (11) conseillers que compte la mairie, ils sont au nombre de neuf (09) à ne plus parler de la même voix que Sébastien Paastcha. Ces neuf (09) « frondeurs » ne veulent plus laisser la gestion de l’administration communale dans les mains de ce dernier, à qui ils reprochent un certains nombre de choses.

Dans leur correspondance invitant à la convocation d’une session extraordinaire dans le but d’organiser un vote de défiance, les frondeurs reprochent quatre choses au maire. Il s’agit de gestion solitaire, abus de pouvoir et peu d’égard à l’endroit des conseillers communaux, mauvaise planification et politisation à outrance des ressources humaines de la mairie, mauvaise planification des ressources matérielles et financières de la mairie.

Ainsi se résument les griefs portés contre le chef du conseil communal qui risque de se voir arracher son fauteuil dans les jours à venir. Toutefois, comme l’indique la pratique en la matière, le préfet devrait essayer de concilier les deux camps. C’est après l’échec de cette étape que la destitution pourrait rentrer dans sa phase active. Pour sauver son siège, Sébastien Paastcha devra donc se préparer pour répondre des faits qui lui sont reprochés.