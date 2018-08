Bénin – BAC 2018: faible rendement, à quand 100 o/o de succès?

Chaque année au Bénin, le BAC arrache des larmes à plus de la moitié des candidats. Cette année connait l’un des pires taux de réussite de l’histoire du BAC béninois: 33, 43 o/o. Comment comprendre ce faible taux de succès? Comment arriver à atteindre un jour le taux de succès plus proche des 100 o/o comme c’est souvent le cas dans les pays développés?

Chaque année, les résultats du Baccalauréat enregistrent de faibles taux de succès et franchissent rarement la barre des 50 o/o. Mais cette année enregistre l’un des plus faibles taux de succès de l’histoire du BAC du Bénin : 33, 43 o/o.

Maigre consolation que ces résultats du BAC 2018. Maigre, mais consolant quand même, après une année scolaire qui a failli être noir, pardon blanche pour avoir subie des secousses, des tempêtes et vagues tumultueuses de grèves.

33 admis, 33 c’est le 1/3 du 100, voilà le verdict du BAC 2018 du Bénin et qui a quand même réussis à arracher le sourire, à mettre la joie dans le cœur de ces quelques poignées de candidats et de leurs parents et entourages. Mais à pu plonger aussi en douleur comme à son habitude plus de la moitié des candidats ainsi que leurs familles.

En effet, cette grande majorité de perdant est la victime impuissante d’un système éducatif en déliquescence souvent aggravé par des grèves récurrentes qui cette année n’ont fait que trop durer. Au total quatre mois de cessation de cours soit plus du tiers de la durée d’une année scolaire normale. On comprend aisément pourquoi ce n’est que le tiers qui soit admis et non pas 100 o/o.

Sans être afro-pessimiste, pour atteindre 100 o/o de succès au Bénin, il faut des millénaires, puisque notre système éducatif se trouve à des années-lumières des systèmes éducatifs occidentaux où obtenir un taux proche des 100 o/o est un acquis de longue date et où un taux comme les nôtres est inconcevable et irrecevable.

A proprement parler, les écoles sous nos tropiques s’apparentent à des champs qui continuent au 21 eme siècle d’être labourés archaïquement s’ arcs-boutants sur la chance, chance de pluie providentielle. On comprend alors mieux, pourquoi, souvent, nos candidats, nos compatriotes au 21 eme siècle implorent ou accusent fortune, ciel et terre, Dieu, avant ou après les examens.

Or, ni fortune, ni Dieu ne peuvent justifier les mauvais résultats scolaires.

En effet, ce n’est ni la prière, encore moins la chance qui produisent les excellents rendements scalaires en occident mais les outils modernes de formation et le travail organisé. Mais, nos écoles au Bénin souffrent d’archaïsmes. Ainsi, le niveau des apprenants qui sortent de nos écoles est le reflet du niveau des équipements dont ils ont bénéficié durant leurs années de formation.

Des effectifs pléthoriques en classe du fait de salles de cours insuffisantes, en passant par l’absence de bibliothèques, de laboratoires, de salles informatiques pour les recherches, d’espaces récréatifs et de sport, tutti quanti, rien de moderne ou de ce qui suscite la motivation, la saine émulation et l’excellence en milieu scolaire n’est encore introduit à l’école au Bénin, sinon les vieilles pratiques qui ont déjà montré leurs limites et enterré ailleurs depuis le moyen age.

Aux nombres de ces vielles pratiques dans nos écoles au Bénin, on peut mentionner la logique de mémorisation qui fait peu de place à l’innovation des apprenants, le manque de motivation des élèves, dû à des programmes de cours inutilement vastes et rechignant pour les apprenants, l’inadéquation entre les programmes de formation et les réalités socioculturelles des élèves, les formations trop générales et offrant peu de débouchées en terme d’emploi, la langue d’apprentissage importée, les méthodes d’enseignement qui offrent peu la parole aux élèves.

Ainsi, le parfum d’échec que distille notre système éducatif au Bénin au fil des ans à bien une explication rationnelle qu’il faut prendre en compte si l’on veut changer la donne et remonter la pente de l’échec. Aussi bien dans les classes intermédiaires que dans les classes d’examens, il y a une corrélation significative entre les résultats des apprenants et la qualité des infrastructures académiques, celle de la formation, sans compter avec la qualité et la compétence des formateurs.

Mieux, l’environnement, le milieu social des apprenants peuvent expliquer les faibles taux de rendements scolaires. En effet, très peu de familles béninoises organisent un cadre convenable d’études à leurs progénitures. Pas de salle d’études, pas de programmes de travail personnel des élèves, pas de suivi scolaire des élèves.

Ainsi, ces derniers limitent leurs apprentissages aux séances de cours en classe faisant très peu d’entrainement personnel vu leur ambiance sociale peu motivante. Un tel climat éloigne davantage des 100 o/o.

Taux de réussite par Département et National

Littoral : 45,73%

Atlantique : 39,54%

Zou : 30,27%

Donga: 21,38%

Mono: 32,57%

Ouémé : 33,68%

Collines : 23,99%

Plateau : 28,51%

Couffo: 26,4%

Atacora: 21,99%

Alibori: 21,92%

Borgou: 29,66%