Bénin: après médecins, les vétérinaires aussi sommés de choisir entre le privé et le public

Tout comme les agents du secteur de la santé, les vétérinaires ne pourront plus continuer d’exercer en clientèle privée. Selon une note circulaire en date du 31 juillet 2018, ces derniers ont jusqu’au 30 Août 2018 pour choisir entre rester définitivement dans le public ou s’installer dans le privé.

Dans sa note adressée aux Médecins et Para-professionnels vétérinaires de l’administration publique, le Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP), Gaston Dossouhoui a rappelé la loi du 07 juillet 2000 portant organisation et fonctionnement de l’Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin. Cette loi qui fixe les conditions générales et les modalités d’exercice de la profession de médecins vétérinaires dispose, en effet, en son article 18 que les agents médecins vétérinaires du secteur public, les contractuels au service de l’administration ne peuvent exercer en pratique privée, sauf des autorisations accordées par l’Ordre à titre individuel, temporaire et révocable. Mais, selon le Ministre de l’agriculture, le constat révèle que certains Médecins et para professionnels vétérinaires, contractuels et fonctionnaires de l’Etat exercent en clientèle privée.

Ces derniers détiennent des cabinets vétérinaires, au mépris de la législation en vigueur, déplore le Ministre Gaston Dossouhoui dans sa note. «Cette situation n’est pas de nature à créer les conditions favorables à l’assainissement du cadre d’exercice en clientèle privée de la profession vétérinaire», a-t-il souligné avant d’inviter les agents concernés à choisir entre se consacrer à leurs activités dans le privé ou rester au service de l’Etat. Ces derniers ont donc jusqu’au 30 Août 2018 pour faire un choix.

«En tout de cause, la date du 1er septembre 2018 marquera le début des contrôles sur toute l’étendue du territoire national par les structures compétentes du Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche», prévient la note du Ministre. Ainsi, les contrevenants s’exposeront aux rigueurs de la loi.