Bénin – Abandon de l’hôtel PLM Alédjo : l’Etat mis en cause devant les sept sages

Depuis plusieurs années, l’hôtel PLM Alédjo est laissé dans un état de dégradation très avancé. Malgré la promesse de sa réhabilitation faite par les gouvernements successifs, ce lieu symbolique qui a abrité la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990 est abandonné.

Pou attirer l’attention des gouvernants sur le fait, le juriste Landry Angélo Adélakoun a saisi la Cour Constitutionnelle pour dire et juger que les Gouvernements successifs depuis 1990 ont méconnu la constitution en abandonnant l’hôtel PLM Alédjo dans cet état. Lire ci-dessous l’intégralité du recours.

A

Monsieur le Président de la Cour

Constitutionnelle du Bénin

Objet : Recours en inconstitutionnalité de la non rénovation de l’hôtel PLM

Alédjo.

Monsieur le Président,

Nous venons respectueusement sur le fondement des articles 3 et 122 de la

Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 22 et 24 alinéa1 de la loi n°91-

009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle

modifiée par la loi du 31 mai 2001, demander à la Haute Juridiction de constater

que la non rénovation de l’historique hôtel PLM Alédjo est une violation de

notre Loi fondamentale.

 Les faits

Depuis Avril 2016 et plus précisément avec le lancement du séduisant et

consistant Programme d’Action du Gouvernement le 16 janvier 2017, le

Président de la République et son Gouvernement ont affiché leur ferme volonté

de révéler le Bénin surtout dans ces dimensions culturelles et touristiques.

L’Hôtel PLM Alédjo, longtemps ignoré mérite une attention particulière de la

part du Gouvernement du Président Patrice Talon dans son ambition de réaliser

de grands travaux qui donneront à notre pays sa dignité dans le concert des

nations.

Tenue à l’hôtel PLM Alédjo de Cotonou du 19 au 28 février 1990, la

Conférence des Forces Vives de la Nation, a marqué les esprits et redonné

confiance au peuple béninois. Elle a permis la réconciliation nationale et

l’avènement d’une ère de Renouveau Démocratique. Aujourd’hui, tous les esprits s’accordent à reconnaitre le symbole que constitue l’hôtel PLM Alédjo

dans cette historique conférence des forces Vives et dans la marche de notre

nation vers son idéal démocratique. Cet historique lieu qui reste et demeure le

symbole de notre jeune démocratie est dans un état complètement délabré, un

état qui entache notre dignité de terre de la démocratie en Afrique. Cet état de

chose est une honte nationale, tant pour les Béninois vivant sur le territoire

national que pour ceux de la diaspora.

 Les moyens

Notre pays le Bénin a, comme de nombreux Etats, volontairement adhéré à une

communauté de normes et de principes. Au cœur de ces principes et valeurs, est

fixé tel un marbre, le droit à la dignité humaine et les droits culturels.

Déjà dans le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, il

est rappelé que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les

membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables

constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le

monde »

Au lendemain de la Conférence des forces Vives de la nation, nous peuple

béninois, avons également réaffirmé dans le préambule de notre Constitution

«notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux

du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l’Homme qui furent naguère les nôtres».

C’est donc dire que le peuple béninois déjà dans le préambule de la Constitution

de 1990 a montré son attachement à la dignité. Cette dignité ne vient pas

seulement des grandes décisions prises à la Conférence des forces Vives. Elle

vient aussi du caractère symbolique du lieu de la tenue de cette Conférence

qu’est l’hôtel PLM Alédjo de Cotonou. PLM Alédjo est pour le peuple

béninois ce qu’est le Château de Versailles pour le peuple français. C’est

l’emblème de notre démocratie. C’est le symbole de notre passé, notre présent

et notre futur.

Ce lieu historique donc d’un pan de notre dignité aux yeux du monde en tant

qu’Etat de démocratie et de respect des droits de l’Homme, mérite d’être

rénové, valorisé au nom et pour la dignité du vaillant peuple béninois.

Mieux, l’article 10 de notre constitution dispose : « Toute personne a droit à

la culture. L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs

nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les

traditions culturelles ».

Il est clair aujourd’hui que l’hôtel PLM Alédjo, au-delà de son caractère

symbolique et historique, est l’expression de notre culture et de nos valeurs

nationales ; lesquelles culture et valeurs doivent être sauvegardées et promues.

La même Constitution en son article 35 dispose : « Les citoyens chargés d’une

fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de

l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté

dans l’intérêt et le respect du bien commun. »

De la lecture croisée et combinée donc des dispositions susmentionnées, il

ressort que l’Etat a l’obligation de veiller au respect de la dignité humaine,

laquelle dignité passe par l’entretien et la sauvegarde de certaines valeurs

historiques, civilisationnelles. Mieux, les différentes structures de l’Etat en

charge de l’entretien et de la sauvegarde des biens publics, les fonctionnaires en

charge de la promotion du tourisme et de la culture doivent veiller à l’entretien de

cet hôtel. C’est cela le sens du respect du bien public dont parle le Constituant

béninois de 1990. Ne donc pas penser à la rénovation de ce lieu est à la fois une

méconnaissance de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de

notre Constitution en ses articles 10 et 35.

 La demande

Au regard de tout ce qui précède, nous demandons à la Haute juridiction de :

– Dire et juger que les Gouvernements successifs depuis 1990 ont méconnu

le Préambule et les articles 10 et 35 de la Constitution du 11 décembre

1990

– Enjoindre au Gouvernement actuel de prendre les mesures nécessaires

pour la rénovation du lieu historique qu’est l’hôtel PLM Alédjo.

Landry Angelo K. ADELAKOUN