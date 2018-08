Bénin: 8 à 15 ans de prison ferme pour 09 jeunes cybercriminels

Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, quinze (15) jeunes ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt dans la commune de Lokossa. Après quelques temps passés en prison, ils ont été fixés sur leur sort à l’issue de l’audience qui s’est tenue le vendredi 03 août 2018 au tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa.

En effet, les mis en cause ont été inculpés pour escroquerie en ligne en bande organisée. Selon les sources judiciaires, ces derniers ont reconnu les faits portés contre eux au cours de l’enquête préliminaire. Mais lors de leurs interventions à la barre, ils ont semblé donner une autre version des faits pour se tirer d’affaire.

Malgré leurs explications et les plaidoiries de la défense, seulement six (06) personnes parmi les quinze ont été relaxées au bénéfice du doute. Les neuf (09) autres ont écopé des peines d’emprisonnement assorties d’une amende de 5 millions. Selon le verdict final, trois des mis en cause sont condamnés à 12 ans de prison ferme plus 3 ans de sursis, un autre écope de 8 ans de prison ferme suivi de 2 ans de sursis. Parmi les cinq (05 ) restants, 4 se retrouvent avec une peine de 10 ans d’emprisonnement ferme et le chef du réseau écope à son tour de 15 ans de prison ferme avec 5 ans de sursis. Il faut notifier qu’en plus de la privation de liberté, les neuf condamnés devront également payer chacun, une amende de 5 millions de Fcfa.

Notons qu’en plus des faits cités ci-dessus, il est également reproché au chef de la bande, l’usage du « vodoun Kinninsi ». Selon la description faite de leur mode opératoire, ces derniers se substituent à des structures étatiques, des ONG qui aident dans l’obtention des prêts bancaires. Ainsi, ils ciblent des gens qui deviennent leurs clients. Une fois leur opération de séduction réussie, ils soumettent les clients à un payement de frais de dossier. Une fois les frais perçus, le processus s’arrête là et ils coupent tous contacts avec les victimes.