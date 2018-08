Bénin – 58 ans d’indépendance : Sébastien Ajavon regrette d’importants reculs démocratiques

Le Bénin commémore ce mercredi 1er Août 2018 le 58ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale.

A cette occasion, le Président du patronat béninois s’est adressé aux Béninois. Dans son message, Sébastien Ajavon regrette d’importants reculs démocratiques et souhaite que « les difficultés, sans cesse croissantes, soient au plus vite de lointains souvenirs« .

Mes chers compatriotes,

Voici 58ans que nous essayons d’accomplir la devise notre pays : Fraternité, Justice, Travail.

Une Fraternité de solidarité et d’entraide.

Une Justice indépendante et impartiale.

Un Travail qui nous permette de vivre et de subvenir à nos besoins.

Bilan : quelques pas en avant, mais trop souvent d’importants reculs démocratiques.

Que les difficultés, sans cesse croissantes, soient au plus vite de lointains souvenirs. C’est mon vœu le plus sincère et c’est l’idéal de notre aventure politique commune.

Bonne fête à chaque Béninoise et chaque Béninois.

Sébastien Germain AJAVON