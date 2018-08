Bénin-58 ans d’indépendance : Message d’espoir au peuple de l’ex challenger de Patrice Talon, Lionel Zinsou

Le Bénin célèbre ce mercredi 1er août 2018 ses 58 ans d’accession à la souveraineté nationale et internationale. A l’occasion, Lionel Zinsou, ancien challenger de Patrice Talon au 2ème tour de l’élection présidentielle de Mars 2016 a adressé un message plein d’espoir au peuple béninois.

Citoyens et citoyennes

Chers compatriotes, 1er Août 1960 – 2018, cela fait exactement 58 ans que notre pays a accédé à la souveraineté nationale. A l’heure de la mondialisation où tous les peuples subissent les aléas climatiques et économiques, notre pays a le devoir de réussir dans le concert des nations. Cela nous impose l’unité nationale, la réorganisation du secteur économique et judiciaire, une réforme agraire approfondie. La formation des cadres, tout cela passe par le changement de mentalité et l’unité nationale seule gage du développement. Aux femmes et à la jeunesse de mon pays soyons confiant en l’avenir

Bonne fête d’indépendance à tout le peuple Béninois.

Lionel Alain Zinsou