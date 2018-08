Bénin : 48 mois de prison assortie d’une amende pour l’ex CA Germain Cadja Dodo

Convoqué à la Brigade économique et financière (Bef) mercredi 11 juillet 2018 puis placer sous mandat de dépôt, l’ancien chef d’Arrondissement de Godomey Germain Cadja Dodo et ses co-accusés continueront leurs séjours à la prison civile d’Abomey-Calavi.

Le tribunal de première instance de première classe d’Abomey-Calavi a statué lundi 20 août 2018 sur le sort de l’ex-chef d’arrondissement de Godomey, Germain Cadja-Dodo poursuivi pour abus de fonction et détournement de fonds publics.

En effet, selon le délibéré du Juge des libertés Nouatin, dans le dossier de collecte illégale de fonds sur le bas-fond de Womey, Germain Cadja Dodo est condamné à 48 mois de prison dont 42 avec sursis et 6 fermes assortie d’une amende de 4 Millions de Francs. Son coaccusé Chantal Houenha, Présidente de la commission des affaires sociales est condamnée à 36 mois d’emprisonnement dont 3 fermes et 33 avec sursis et une amende de 3 Millions alors que le Président de la commission relation avec la société civile, Franck Hessouh écope de 12 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 1 Million de Francs.

Des élus locaux…

Selon nos confrères de Bénin média, les trois autres élus locaux (Nicole MARIANO, Bernadin Sovèssi, chef quartier de Cococtomey Tokpa et Adrien Malè, Chef quartier de Womey centre) libérés sous convocation, Lundi dernier sont condamnés à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 50 000 d’amende chacun pour recèle. La même source rapporte que 6 membres des associations de Zemidjans et leurs pairs dissidents , dont les auteurs de la plainte contre l’ex chef d’arrondissement Germain CADJA DODO sont tous condamnés à 12 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis pour abus de confiance et une amende de 1 Million de francs chacun.

Des charges…