Basketball – Qualificatif Can 3×3 : « on nous aurait jamais confié l’organisation, si… » Ismanhinl Onifadé

Le tournoi qualificatif de la Can 3×3 dames et hommes a été lancé ce jeudi 16 août 2018. Dans un entretien accordé à notre rédaction, Ismanhinl Onifadé, président de la Fédération béninoise de Basketball, nous explique les avantages de cette compétition pour le Bénin. Le patron du Basket béninois a profité de l’occasion pour rappeler à la presse le nombre de pays à se qualifier (dames et hommes) ce vendredi 17 août 2018 au terme de la compétition.

La compétition vient d’être lancée, est-ce qu’on peut dire que vous êtes un président heureux ?

Heureux, je dirai que c’est une Nation heureuse, puisque c’est le pays qui organise et la Fédération est maîtresse de l’organisation. C’est une équipe qui travaille.

Quelle appréciation faites-vous de la sortie des deux équipes béninoises ?

On a vu les deux premiers matchs, les hommes ont gagné, félicitations à eux. Les dames n’ont pas gagné. Mais je pense qu’elles n’ont pas démérité. C’est la première fois que les dames jouent à ce niveau de la compétition. Je pense que quand on joue contre la Côte d’Ivoire et qu’on a cette prestation je pense que … Elles n’ont pas démérité.

Que gagne donc le Bénin en abritant cette compétition ?

Il y a d’abord que le pays est honoré. Le fait qu’on nous confie l’organisation des éliminatoires, c’est que le Fiba nous fait confiance. Et je dis merci au passage à tout le comité exécutif de Fiba Afrique. Également ça veut dire qu’on sent que notre Basket est dynamique. Si on n’était pas compté parmi les Nations dynamiques de Basketball, on nous aurait jamais confié l’organisation. Il s’est rendu également compte que quand on confie au Bénin, non seulement il y a l’accueil, mais aussi ,il y a toute l’organisation, les infrastructures et le gouvernement qui accompagne.

Combien de pays par catégorie vont se qualifier pour la Can 3×3 Togo 2018 ?

Ce vendredi 17 août, à 18 h 30, on devra qualifier (7) sept pays chez les hommes et (4) quatre chez les dames, pour jouer la phase finale à Lomé (Togo) en novembre 2018.

Vous confirmez la présence de toutes les Nations attendues ?

Tous les pays sont là. On attend que la Guinée qui a pris par voie terrestre et devra entrer en compétition ce vendredi 17 août 2018.

Votre mot de la fin ?

Je vous remercie pour votre intérêt au Basketball. C’est l’occasion pour moi de dire mes sincères remerciements au gouvernement. Bon séjour aux différentes délégations et que les meilleurs gagnent.