Depuis deux ans le Real Madrid s’est amusé à briser le rêve européen de la Juventus. La saison dernière, après un large succès à Turin, les Merengue s’étaient qualifiés in-extermis à domicile grâce à un penalty de Cristiano Ronaldo dans les derniers instants, alors que l’année précédente, la Casa Blanca avait disposé des Bianconeri en finale de la Ligue des champions à Cardiff.

La Juventus espère bien inverser cette spirale cette saison, si elle est amenée à croiser le Real Madrid sur la scène européenne. Et avec le renfort de Cristiano Ronaldo, arrivé cet été justement en provenance de la capitale espagnole, les Bianconeri nourrissent de grandes ambitions en C1. Légende du football italien, Dino Zoff a accordé un entretien à la radio italienne « Radio Monte Carlo » dans lequel il est apparu confiant pour la Juventus cette saison.

« Je ne vois pas la Juventus inférieure à Madrid »

« La Juventus est pas moins technique ou plus forte que Madrid au milieu du terrain et à l’avant. Cette Juventus a un potentiel avec de nombreux joueurs et nous n’avons pas vu Emre Can. La Juventus cette année est meilleure que le Real Madrid dans l’entrejeu. Emre Can, Bernardeschi, qui défend beaucoup, et avec Matuidi, qui est un travailleur incroyable. Je suis convaincu qu’avec Cristiano Ronaldo, la Juventus est plus forte que le Real Madrid, je ne vois pas la Juventus inférieure à Madrid. Je pense qu’avec Ronaldo, il n’y a pas de problèmes sur la façon de jouer. Allegri le sait et décidera des solutions à différents moments » a ainsi expliqué l’ancien gardien italien dans des propos relayés par AS.

Un an après le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain pour 222 M€, c’est finalement Cristiano Ronaldo qui a affolé le mercato cette année. Contre toute attente, le Portugais a décidé de prendre un nouveau tournant dans sa carrière en rejoignant la Juventus et le championnat italien. Une transaction qui a fait couler beaucoup d’encre dans le monde entier.