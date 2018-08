Allaitement maternel : 10 bonnes raisons d’allaiter votre bébé (Partie 1)

Le lait maternel assure la bonne croissance du nouveau-né et les rend plus résistants face à certaines maladies et fait d’eux des adultes plus intelligents. Le saviez-vous ?

Il consolide aussi le lien entre la mère et son bébé. C’est la raison pour laquelle, l’organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que le nouveau-né soit mis au sein dans l’heure qui suit sa naissance. Il s’agit de la “tétée de bienvenue” qui évite le décès des nouveau-nés dans certains cas. L’allaitement maternel doit être exclusif pour les bébés âgés de 0 à 6 mois, dans certains pays. Mais bon nombre des parents ne respectent pas cette recommandation.

Voici 10 bonnes raisons d’allaiter votre bébé:

1- Éléments nutritifs et protection

La composition du lait maternel varie pendant l’allaitement pour s’adapter aux besoins du bébé. Elle peut aussi se modifier selon l’alimentation de la mère. Le goût du lait peut ainsi changer, ce qui permet au bébé de s’habituer à différentes saveurs. Comme votre bébé digère aussi plus facilement le lait maternel que les préparations lactées, cela signifie que vous aurez moins de dégâts et moins de tracas.