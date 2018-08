Algorithme de Google : Donald Trump apparait quand on recherche le mot « idiot »

Vous ne devinerez jamais sur qui vous tombez en tapant « idiot » dans Google. À en croire Google Images, la réponse est Donald Trump. Ce comportement inusité du moteur de recherche est dû à une manipulation de son algorithme par des internautes sur Reddit, rapporte The Guardian.

Le Google-bombing est devenu au fil des années une pratique courante pour faire entendre sa voix sur internet. Le président américain vient d’en faire les frais. Des militants qui vraisemblablement n’apprécient pas la politique de Trump ont manipulé les algorithmes de « Google Search » afin de faire apparaître des images du président américain lorsque l’on tape le mot idiot.

Selon le journal « The Guardian », tout aurait débuté sur le forum Reddit avec un post contenant le mot idiot et une image de Trump. Puis les choses se sont emballées…des milliers de personnes ont voté positivement pour ce poste au point que l’algorithme de Google a fait un lien entre ces deux données.

Résultat, lorsque l’on tape le mot « idiot » dans Google Images, ce sont des dizaines d’images du président américain qui apparaissent. Cette pratique n’est pas nouvelle, elle est connue en anglais comme du « Google-bombing ». Au début des années 2000, la requête « more evil than Satan himself / plus maléfique que satan lui-même » faisait apparaître la page de Microsoft.

Pour que le résultat de la recherche reste à l’identique, les utilisateurs doivent continuer d’alimenter le moteur de recherche, sans quoi il corrigera la manipulation.