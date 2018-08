Algérie : deux enfants tués dans l’explosion d’une grenade

Deux enfants ont été tués et quatre autres blessés quand une grenade a explosé dans le secteur d’Ahnif, à l’est de la capitale algérienne, a indiqué dimanche le journal El Watan. Selon les médias locaux, des groupes armés avaient placé l’explosif improvisé sur place pour retarder l’avancée des forces de sécurité qui les poursuivaient dans la région montagneuse.

« Une grenade artisanale a explosé samedi près de six enfants qui jouaient dans le village de Tamezyavt » à Ahnif, dans la province de Bouira, à environ 100 kilomètres d’Alger, a indiqué samedi la défense civile. Il a fait un bilan d’un mort et de cinq blessés, mais El Watan a déclaré dimanche qu’un deuxième enfant avait succombé à des blessures. Les enfants décédés étaient âgés de 10 et 12 ans, a indiqué le journal. Il a déclaré que les quatre enfants blessés étaient dans un état grave et ont été transférés à l’hôpital de Tizi Ouzou, et que le plus ancien a été 16.

Algérie annonce régulièrement a tué les islamistes de la ligne dure dans les opérations visant des « terroristes ». Les algériens avaient espéré qu’un La charte de paix et de réconciliation de 2005 tournerait la page d’une guerre civile de 1991-2002 entre islamistes et forces de sécurité qui ont coûté la vie à 200 000 personnes. Mais les groupes islamistes restent actifs dans certaines régions, notamment dans le sud et l’est de l’Algérie, ciblant principalement la police et l’armée.