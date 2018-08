AGE – Boxe : Germain Mehinto plébiscité, la refonte du Noble Art annoncée

Germain Mehinto, président sortant, a été plébiscité à la tête de la Fédération béninoise de Boxe pour un nouveau mandat de quatre ans. C’était au terme de l’assemblée générale élective pour le renouvellement du comité exécutif du Noble Art au stade Générale Mathieu Kérékou.

A peine réélu le président Mehinto au nom du nouveau bureau a dit placer ce mandat « sous le sceau de la gestion participative« . Un bureau qui a été presque maintenu, mais on a noté des permutations de poste. Cas de René Bewa, ex vice-président qui est devenu 2e responsable à l’organisation et cède sa place à Pierre Hinvi (nouvelle tête dans ce bureau).

Pierre Hinvi, le nouveau vice-président, pense travailler main dans la main avec le président Mehinto afin de l’aider à réussir les œuvres entamées et lui éviter les dépenses sur fond propre. « Nous allons poursuivre ses œuvres et surtout remettre la notoriété du noble art. Tout se fera désormais sur la base des textes. Et nous devons essayer d’amener les ligues à respecter leur cotisation pour alléger la tâche au président qui était le seul à mettre la main à la poche.« , peut-on retenir des propos de ce dernier publiés sur les réseaux sociaux.

Pour Fernando Hessou, représentant du Comité national olympique et sportif béninois (CNOSB) c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour le Noble Art béninois. Ce dernier a convié les responsables au respect des textes en l’occurrence l’achat des licences et d’autres dispositions qui vont permettre une refonte de la discipline au Bénin.

Les différents rapports notamment moral et financier ont été adoptés par les délégués bien avant le lancement du vote.

Le nouveau bureau de 9 membres à la tête de la Fébéboxe

Président : Germain Mèhinto

Vice-président : Pierre Hinyi

Secrétaire Général : Xavier Tossa Armand

Secrétaire général adjoint : Marc Godovo

Trésorier Général : Antonin Houessinon

Trésorier général adjoint : Rock Agnan

Responsable à l’organisation : Mériga Chouaïbou

1er Responsable à l’organisation : Armand Balley

2e Responsable à l’organisation : Réné Bèwa