Afrique du Sud : début de l’enquête sur le scandale de la « capture d’Etat »

La commission devrait enquêter sur l’étendue de l’influence de la riche famille Gupta sur la politique sud-africaine. Les médias locaux ont qualifié ces allégations de « capture d’Etat ».

Une enquête judiciaire sur des allégations de corruption au plus haut niveau du gouvernement sud-africain a été ouverte lundi à Pretoria, enquêtant sur des allégations de fraude et de corruption au cours du mandat de l’ancien président Jacob Zuma. L’avocat principal de la commission, Paul Pretorius, a clairement indiqué que Zuma et ses anciens ministres seront des témoins clés tout au long de l’enquête. « Au cœur de l’enquête se trouve la question de savoir si les étrangers ont influencé le gouvernement ou les entreprises d’État à des fins égoïstes », a-t-il déclaré.

L’influence politique de la famille Gupta doit être étudiée

Des hauts fonctionnaires devraient être convoqués tout au long de l’enquête pour expliquer la relation du gouvernement avec les Guptas, une famille riche d’origine indienne, et leur influence présumée dans la politique sud-africaine. Zuma, ainsi que des ministres et des membres du personnel d’entités appartenant à l’État, ont été accusés d’attribuer des offres illégales à la famille Gupta.

Selon un précédent rapport de surveillance publié il ya deux ans par l’ancien protecteur de l’Afrique du Sud, Thuli Madonslea, Zuma s’efforçait de faire en sorte que les membres de la famille Gupta obtiennent des contrats préférentiels avec possibilité de choisir des ministres. Des équipes juridiques représentant certains des principaux acteurs de l’enquête, y compris Zuma et des membres de la famille Gupta, ont promis un maximum de coopération. Cependant, des avocats représentant Zuma ont déjà demandé plus de temps pour recueillir des déclarations de témoins.

Les personnes et entités impliquées dans les scandales de corruption sont censées se présenter devant la commission en personne ou faire des déclarations écrites concernant le rôle qu’elles ont joué.

Un long processus attendu

Le juge Zondo a exprimé sa déception face au retard de l’enquête, accusant certains responsables de l’État de manquer de coopération avant le processus. Cependant, il a précisé qu’aucun retard supplémentaire ne sera toléré. « Cette commission est une opportunité pour nous tous dans ce pays de contribuer à trouver des solutions à la corruption de l’Etat, et à la capture par l’Etat », a-t-il déclaré.

Cependant, le défenseur des droits humains Rehad Desai, qui travaille actuellement sur un film sur la capture d’État, s’inquiète de ce que l’enquête ne soit pas suffisamment prolongée pour examiner toutes les personnes impliquées. « Si nous regardons tous les niveaux de gouvernement, si nous examinons les 21 institutions, au moment où cette commission devra conclure ses travaux, il n’y aura pas eu suffisamment de temps pour pouvoir contre-interroger ces personnes clés », a-t-il déclaré à DW.

L’enquête avait été initialement chargée d’enquêter et de conclure officiellement ses conclusions dans un délai de six mois; Cependant, la commission a déjà demandé une prolongation de deux ans.

Le successeur de Zuma, le président Cyril Ramaphosa , a promis de sévir contre les allégations de corruption du gouvernement ; Cependant, l’enquête pourrait nuire encore plus à la réputation du parti ANC au pouvoir. Un certain nombre de leaders du parti et de ses services sont susceptibles d’être impliqués davantage dans le scandale de la capture d’État alors que le parti se prépare pour les élections de l’année prochaine. Malgré l’engagement de Ramaphosa à restaurer la confiance du public dans les institutions de l’État, les agences chargées de l’application de la loi ont été critiquées pour avoir été trop lentes pour appréhender les personnes soupçonnées d’être impliquées dans des affaires de corruption.