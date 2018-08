Affaire Glyphosate: l’herbicide qui va faire courber à jamais, l’échine au puissant Monsanto?

Le verdict rendu vendredi 10 août 2018 aux États-Unis par un tribunal de San Francisco, contraint Monsanto à verser la bagatelle somme de 290 millions de dollars en guise de dommages à un jardinier américain du nom de Dewayne Johnson, qui se plaint que son cancer serait dû à l’injustice de Monsanto qui ne l’a pas informé que son herbicide le Roundup contiendrait des substances cancérigènes. Cette substance a été utilisée durant plusieurs années par ce dernier dans le cadre de ses activités de jardinage. Un coup dûr pour l’allemand Bayer qui venait à peine de racheter l’américain pour 63 milliards de dollars. Mais qu’est ce que le Glyphosate?

C’est à l’année 1950 que remonte la découverte du glyphosate. C’est la trouvaille du chimiste suisse du nom de Henri Martin qui était affilié au laboratoire pharmaceutique Cilag. A ses débuts, ce produit n’avait aucune application pharmaceutique et c’est seulement 20 ans plus tard que son exploitation en tant qu’herbicide a été révélée. C’est à cette même période que la société américaine Monsanto, a identifié deux molécules de structure voisine au glyphosate ayant une caractéristique d’herbicide contre des « adventices vivaces ». Ceci a alors poussé le chercheur américain John Franz a synthétisé des dérivés de ces deux composés qui l’ont rapidement conduit à découvrir le potentiel herbicide du glyphosate, breveté par la suite sous le nom commercial de « Roundup. »

Autour des années 1970, le Roundup a été d’abord vendu en Malaisie pour la culture de l’hévéa et ensuite en 1974 au Royaume-Uni pour la culture du blé. C’est toujours en 1974 que le premier agrément Roundup a été octroyé à Monsanto aux États-Unis pour le désherbage des zones non agricoles. En réalité, dans le domaine agricole, le glyphosate a d’abord été conçu pour le contrôle des mauvaises herbes et des chaumes de toutes cultures. Et ce n’est qu’après que son utilisation a été élargie pour prendre en compte d’autres usages, notamment les applications de pré-récolte dans les cultures de céréales et d’oléagineux.

Ainsi, le glyphosate est devenu l’un des herbicides à large spectre les plus utilisés au monde, avec une influence significative sur les pratiques culturales en production végétale. Cependant, cette herbicide influant dans le monde agricole est classé depuis le 20 mars 2015 comme probablement cancérigène par une agence de L’OMC, le centre international de recherche sur le cancer (CIRC).

Cette étude signale des effets néfastes sur l’environnement, notamment certains insectes et de façon indirecte les oiseaux qui s’en nourrissent, ainsi que sur la santé des humains exposées aux pulvérisations (agriculteurs et populations rurales). C’est fort de cela que Dewayne Johnson en phase terminale condamné à une mort prochaine a porté plainte contre Monsanto dont le produit l’aurait exposé à la maladie du cancer. A la suite de ce dernier, 4.000 plaintes sont déposés et sont en cours d’études par des tribunaux américains. Il faut noter que Monsanto est également accusé pour ces produits OGM jugés nocifs.

Face aux accusations, Monsanto comme à son habitude n’entend pas courber l’échine

Jusque là, la puissante firme a réussi à défier les études scientifiques, les ONG et associations qui lui reprochent de cacher les risques cancérigènes du produit en cause. En dépit des réprimandes de longue date, Monsanto a pu toujours s’imposer partout dans le monde et même devant les grandes puissances (UNION EUROPÉENNE, ÉTATS- UNIS) et face au procès actuel, il n’entend pas, comme à l’accoutumé lâcher du lest. La puissante firme taxée de diabolique annonce interjeter appel. Mais les lourdes conséquences de ce feuilleton judiciaire donnera à Bayer des regrets.

Mais qui est Bayer?

Bayer, a été fondé en Allemagne en 1863. Il est l’inventeur de l’aspirine. Au début du XXe siècle, il a vendu de l’héroïne , alors utilisé comme substitut à la morphine et comme remède contre la toux. Pendant la Seconde guerre mondiale, Bayer fait partie tout comme son compatriote BASF du conglomérat chimique IG Farben, tristement célèbre pour avoir fourni aux nazis le Zyklon B utilisé dans les chambres à gaz.

Attiré récemment par les profits de Monsanto dans le domaine agricole et ses exploits depuis longtemps par rapport aux semences OGM capables de résister aux plus puissants pesticides, Bayer décide de racheter Monsanto. Pour assurer ses arrières, selon la radio France internationale (RFI), « espérant échapper à l’hostilité que suscite dans le monde la seule évocation de Monsanto, Bayer a décidé d’abandonner ce nom après son opération de rachat. »

Ainsi, « Bayer a finalisé le jeudi 7 juin 2018, le rachat de Monsanto, dont le nom, associé au très contesté herbicide Roundup, disparaît. La fusion donne naissance à un géant de l’agrochimie qui prendra la tête d’un secteur en pleine concentration. » Nathalie Versieux, correspondante de RFI à Berlin affirme que « c’est un mariage à 63 milliards de dollars, un record. Ensemble Bayer et Monsanto dégagent 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont près de 20 milliards pour la seule agrochimie ».