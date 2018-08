2 eme édition de l’ olympiade de la filière des sciences et techniques industrielles: les lauréats à l’honneur

La deuxième Edition de l’Olympiade de la filière des sciences et techniques industrielles a livré son verdict. Les meilleurs dans les deux spécialités mis en compétition ont reçu leur prix en présence du Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Professeur Mahougnon KAKPO.

La remise officielle des prix aux différents lauréats de la deuxième édition de l’Olympiade de la filière des sciences et techniques industrielles a eu lieu suite à la proclamation des résultats du vendredi 10 Août 2018 au Lycée Technique de Pobè.

Il faut préciser qu’au terme de la compétition, six candidats furent retenus dans les spécialités Installation et Maintenance Informatique (IMI) et Génie Civil-Bâtiments et Travaux Publics (GC-BTP). Les six lauréats retenus au terme de la proclamation des résultats selon les spécialités se présentent comme suit:

-Spécialité Installation et Maintenance Informatique (IMI):

1er : Amoussou Fabien Enock du Lycée Technique Coulibaly,

2ème: Djima Sèdjro Fréddy,

3ème: Issa Mouhamed,

Spécialité Génie Civil-Bâtiments et Travaux Publics (GC-BTP):

1er : Agueh-Yao Samuel,

2ème: Amoussou Yaovi Joas,

3ème: DAGBA Bénédetto Auban Gbéyi

Pour le directeur départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du plateau, Bertin Djossè, la présence du ministre Kakpo Mahougnon témoigne de sa détermination à promouvoir les différentes filières de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

A l’en croire, l’inscription au Plan de Travail Annuel de l’organisation de cette olympiade est une preuve palpable de l’engagement du Ministre. «Nous félicitons les lauréats et souhaitons beaucoup de courage à tous les autres braves et méritants compétiteurs.» a t-il précisé.

Pour sa part, le ministre Mahougnon Kakpo a souhaité que des réflexions permettent d’élire le Lycée technique de Pobè comme le lieu de renouveau pour la revalorisation des deux métiers. Il a renouvelé l’engagement du gouvernement à améliorer les offres de formation pour une main d’œuvre qualifiée.