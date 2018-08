1er Tour Cycliste Toussaint Louverture : Jean Marie Zangessi vainqueur

Jean Marie Zangessi a gagné ce dimanche 19 août 2018, le 1er Tour Cycliste Toussaint Louverture. Initiative du jeune journaliste Boris Housounou, ledit tour a pour objet de révéler les jeunes coureurs des communes de l’Atlantique.

Une vingtaine de courreurs se sont lancés au départ de ce tour, dont 3 sur vélos ordinaires et 17 sur VTT. A l’arrivée, après 26 KM, on a retenu pour ce qui concerne la détection et la promotion de cette compétition le premier venu dans la première catégorie. C’est ainsi que Jean Marie Zangessi a été l’homme le plus heureux de cette compétition (après 1H de pédalage). Le jeune amateur du vélo a reçu un vélo VTT .

Le sélectionneur national en observateur sur ce tour a apprécié l’engagement et la volonté de ses jeunes cyclistes. Le président Hazoumè s’est dit très heureux pour l’initiative. Il encourage d’autres promoteurs a multiplié de pareils événements pour l’essor du vélo au Bénin. Le promoteur Boris Housounou a dit avoir atteint ses objectifs.

Les plus méritants ont été primés.