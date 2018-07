Zimbabwe: Grace Mugabe bientôt devant les tribunaux, son immunité diplomatique levée

Les choses pourraient se compliquer davantage pour l’ancienne première dame du Zimbabwe après que la haute cour sud-africaine ait annulé son immunité diplomatique lundi. Grace Mugabe pourrait subir un procès en Afrique du Sud, nous annonce news24.

L’ancienne Première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, pourrait être ramenée dans le pays pour y être jugée pour avoir agressé le mannequin sud-africain Gabriella Engels. La Haute Cour du Sud de Gauteng à Johannesburg a annulé lundi 30 juillet 2018, la décision du département des relations internationales d’accorder à Grace l’immunité diplomatique.

Cette décision a été prise par l’ex-ministre des relations internationales et de la coopération Maite Nkoana-Mashabane, après que Grace Mugabe ait agressé Gabriella. Il a été jugé que l’octroi de l’immunité était incompatible avec la Constitution. En raison de la décision, elle pourrait être extradée pour être jugée en Afrique du Sud.

Mme Mugabe, qui a reconnu l’agression, a affirmé qu’elle agissait uniquement en état de légitime défense. Sa «carte» d’immunité diplomatique lui a permis de décoller et de quitter l’Afrique du Sud peu de temps après l’agression.

Retour sur les faits

Le dimanche 13 août au 2017, l’ex-première dame du Zimbabwe avait agressé une bande d’amis dans une chambre d’hôtel en Afrique du Sud.

« Nous l’avons suppliée d’arrêter ». Ce sont les mots du mannequin sud-africain Gabriella Engels qui, lundi 14 août, a porté plainte contre Grace Mugabe pour agression auprès des autorités sud-africaines. La veille au soir, vers 21 heures, la jeune femme de 20 ans se trouvait dans une chambre d’un hôtel-appartement du quartier huppé de Sandton à Johannesburg, quand la Première dame du Zimbabwe a fait irruption.

Elle aurait frappé la jeune femme au visage avec la prise d’une rallonge électrique, l’accusant de faire la bringue avec ses fils. Le mannequin n’a pas hésité à partager des photos de ses blessures sur les réseaux sociaux. « J’étais dans une chambre d’hôtel à me détendre avec des amis. Grace Mugabe et ses deux fils (Bellarmine Chatunga et Robert Junior) étaient dans la chambre d’à côté », a-t-elle raconté sur les ondes de l’antenne sud-africaine East Coast Radio. Selon elle, les deux fils se seraient enfuis tandis que Grace Mugabe l’agressait, elle et ses deux amies, sous les yeux d’une dizaine de gardes du corps.