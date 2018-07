Zambie : les autorités se félicitent de la visite du président turc dans le pays

Après avoir assisté au sommet des Brics en tant qu’invité, le président turc s’est rendu, en visite officielle, en Zambie. Le ministre zambien des Affaires étrangères, Joseph Malanji a déclaré que la visite de Recep Tayyip Erdogan à Lusaka représente un « tournant » dans les relations bilatérales entre les deux Etats.

Malanji a déclaré que la visite d’Erdogan en Zambie a permis de signer 12 accords dans les secteurs sociaux, économiques et politiques, soulignant que cela donnera une impulsion aux relations entre les deux pays, rapporte Anadolu. Le ministre zambien a affirmé que par le biais de la « diplomatie économique », son pays cherche à identifier les Etats à même de présenter une valeur ajoutée à son économie. La Zambie souhaite mettre en œuvre ses programmes nationaux de développement, en établissant des liens avec la Turquie, a relevé Malanji.

La Turquie a fait d’importants investissements en Afrique, et la Zambie vise à trouver de nouveaux partenaires, a ajouté le ministre. « La Turquie ne joue pas un rôle égoïste et veut développer son économie en cherchant les meilleurs moyens de développer l’économie zambienne, au bénéfice des deux pays », a-t-il déclaré. Evoquant l’important potentiel de la Zambie, le ministre a indiqué que son pays souhaite diversifier son économie en s’orientant vers des secteurs tels que l’agriculture et le tourisme. « La Turquie est un pays doté d’une population de 80 millions d’habitants, et si elle étend son activité agricole à la Zambie, cela pourrait être un important stimulant pour nos exportations », a-t-il déclaré.Turkish Airlines va bientôt inaugurer des vols directs entre Istanbul et Lusaka, ce qui impactera directement le commerce, a noté le ministre.

De son côté, l’ambassadeur de la Zambie à Ankara, Joseph Chilengi, a déclaré que le volume actuel des échanges commerciaux entre les deux pays est très faible, notant que la visite d’Erdogan recèle de grandes opportunités. « Nous voulons voir croître rapidement le volume du commerce bilatéral », a déclaré l’ambassadeur. Il a estimé que le plus important accord signé au cours de la visite du président turc est celui visant à promouvoir et protéger les investissements mutuels. Cet accord devrait ouvrir la voie au commerce bilatéral, a conclu Chilengi.