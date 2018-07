Robert Mugabe : « Je ne voterai pas pour ceux qui ont pris le pouvoir illégalement »

L’ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe s’est adressé pour la première fois depuis son éviction de la présidence à la nation. Il a déclaré qu’il ne voterait pas pour la Zanu PF, le parti qui l’a destitué, aux élections du pays, le 30 juillet.

Lors d’une conférence de presse surprise, M. Mugabe a déclaré qu’il ne voterait pas pour son successeur et ancien vice-président Emmerson Mnangagwa aux élections, le premier du genre depuis sa démission forcée du poste présidentiel. S’adressant à la nation pour la première fois depuis donc sa démission en novembre de cette année, et moins de 24 heures avant que le pays ne se rende aux urnes, M. Magabe a déclaré: « Je ne voterai pas pour ceux qui ont pris le pouvoir illégalement. »

L’élection historique met M. Mnangagwa contre le principal chef de l’opposition, Nelson Chamisa. Mugabe a déclaré que Chamisa « semble bien se comporter lors de ses meetings », ajoutant que « quiconque gagne, nous lui souhaitons bonne chance … et acceptons le verdict ».

Âgé de 94 ans, Robet Mugabe a gouverné le Zimbabwe pendant 37 ans, depuis l’indépendance du pays en 1980. Le pouvoir de Mugabe était entravé par le truquage, l’intimidation et les saisies de terres violentes des fermiers blancs. Mugabe appelle maintenant à une constitution démocratique et à la liberté d’expression du peuple. Le président actuel, et le successeur de Mugabe, M. Mnangagwa, s’est positionné comme un réformiste, invitant les observateurs électoraux et promettant un vote libre et équitable.