Préparatifs du Sommet d’Erevan: visite de travail de Michaëlle Jean en Arménie

À quelques semaines du Sommet d’Erevan, la Secrétaire générale de la Francophonie échange avec le nouveau Premier ministre d’Arménie

S.E. Madame Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie s’est entretenue au téléphone ce 31 juillet 2018, avec S.E. Monsieur Nikol Pachinian, Premier ministre de la République démocratique d’Arménie.

Au cours de leur entretien, les deux hauts responsables ont passé en revue nombre de questions relatives à la relation bilatérale entre l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Arménie. Tout en se félicitant de la qualité de cette relation, remarquable à maints égards, la Secrétaire générale de la Francophonie et le Premier ministre ont longuement abordé les préparatifs du XVIIème Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement, qui se tiendra à Erevan, la capitale arménienne, du 11 au 12 octobre 2018.

Au cours de son échange avec le Chef du gouvernement, la Secrétaire générale de la Francophonie a pu mesurer l’engagement constant et la forte mobilisation depuis plusieurs mois, pour faire de ce Rendez-vous international une réussite majeure.

« Le Premier ministre Pachinian m’a semblé tout à fait déterminé à relever le défi et se réjouit que ce Sommet de la Francophonie offre à son pays et à son gouvernement récemment formé l’occasion d’accueillir des décideurs des 5 continents. L’Arménie est fière d’être un membre de plein droit de l’OIF, espace de coopération, de solidarité, d’une extraordinaire diversité, de tant de possibilités et de rayonnement stratégiques », a confié Michaëlle Jean à l’issue de son entretien téléphonique.

La Secrétaire générale a également discuté avec le chef du gouvernement arménien du programme de la visite officielle qu’elle effectuera à Erevan du 10 au 13 septembre 2018, alors que se tiendra au cœur de la capitale la 11ème Conférence des Organisations internationales francophones non gouvernementales (OING).