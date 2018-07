Port Autonome de Cotonou : Christian De Block sort, arrivée de Joris THYS.

ce lundi 30 juillet 2018, a eu lieu la Session Ordinaire du Conseil d’Administration du Port Autonome de Cotonou (PAC). A cette occasion, l’équipe du PAI a été définitivement installée avec pour Directeur nommé Mr Joris THYS.

cette nouvelle équipe se dit « apte à conduire les réformes pour le repositionnement du Port de Cotonou sur le marché régional et international, la modernisation des infrastructures et équipements ainsi que le transfert de compétences au profit du personnel local, en vue de l’outiller à assurer la succession au terme du partenariat. » pour rappel, Joris THYS a été précédemment responsable des Opérations et des Terminaux et Directeur d’Exploitation et à dorénavant pour lourde tâche d’ assurer la fonction de Directeur Général du Port Autonome de Cotonou à compter du 1er Août 2018. Il succède au Belge Christian De Block dont le départ ne fait pas l’unanimité et qui n’avait pris fonction qu’au début du mois de mai 2018 soit trois mois seulement à la commande du port.

hormis la nomination du nouveau Directeur, le conseil a examiné d’autres points non moins importants inscrits à son ordre du jour dont: L’ adoption du Procès-Verbal de la Session extraordinaire du Conseil d’Administration du 27 février 2018 ; Le point d’exécution des recommandations issues des Sessions du Conseil d’Administration des 19 novembre 2015 ; 08 avril 2016 ; 09 janvier 2018 ; 27 février 2018 et 03 avril 2018 ; L’adoption des Etats Financiers de l’Exercice clos au 31 décembre 2017.