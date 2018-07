Mercato : ce joueur que Lionel Messi ne désire plus au Barça

Un probable raté pour l’attaquant du Barça ? Lionel Messi puisque c’est de lui qu’il s’agit a suivi avec soin les différents transferts opérés par le club Catalan. Mais il y a un transfert qu’il tient à cœur et qu’il » veut fermer au plus vite », annonce Donbalon.

Lionel Messi ne lâche pas prise ?

Deux ans après son arrivée à Barça, le départ du portugais reste « une priorité« , pour le meneur du Barça , a en croire le média espagnol. Cependant, ce départ est de plus en plus compliqué. En effet, André Gomez est blessé et en a pour un mois. Il serait d’abord difficile de s’offrir un joueur en pareille circonstance, mieux le portugais serait désormais dans les plans de Valverde. « De plus, Messi sait qu’André est au goût de Valverde, qui l’a déjà utilisé plusieurs fois l’année dernière.« , précise le média ibérique.

Somme toute, le petit génie argentin est soucieux du milieu de terrain du Barça. En tant que capitaine, Messi voudrait sûrement porter l’équipe, plus loin que possible en Ligue des Champions. En effet, Leo n’a pas digéré l’élimination précoce du Barça en quart contre la Roma. Il ne voit donc pas le portugais comme un béton armé dans l’entre jeu du Barça. « Léo craint qu’André reste finalement au Barça et soit le milieu de terrain choisi pour renforcer le noyau.« , peut-on lire sur Donbalon.

Messi trouverait André Gomez « trop faible »

En manque de temps de jeu dès l’avènement de Valverde, la presse espagnole ouvrait la porte du départ à l’international portugais André Gomes. Et selon une ancienne publication de Donbalon, Lionel Messi aurait mis la pression aux dirigeants du Barça pour le mettre sur la liste des joueurs transférables. Motif, Andre Gomez a été » jugé trop faible par le nouveau capitaine du FC Barcelone« .