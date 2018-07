Mali – Présidentielle : au moins 644 bureaux de vote sont restés sans électeurs

Le ministère malien de l’Administration territoriale et de la décentralisation a annoncé lundi, que les opérations de vote n’ont pas eu lieu dans au moins 644 bureaux lors de la présidentielle. Le ministère indique que le vote a été perturbé dans lesdits bureaux «par des attaques à main armée et autres violences».

La région de Mopti enregistre à elle seule 521 bureaux qui n’ont pas accueilli d’électeurs. Elle est suivie de celles de Tombouctou avec 76 bureaux, de Ségou avec 35 bureaux et de Gao avec 2 bureaux. Lors d’un point de presse animé après les opérations de vote, la mission d’observation de l’Union européenne a demandé au gouvernement malien de publier la liste de tous les bureaux où l’élection n’a pas pu se tenir. «C’est une question de transparence, c’est fondamental pour la validité des résultats», a prévenu Cécile Kyenge, chef de la mission d’observation de l’UE.

Plus de 8 millions de Maliens, répartis sur quelques 23 mille bureaux de vote à travers le pays, étaient appelés aux urnes, dimanche, pour élire leur nouveau président pour un mandat de 5 ans. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et 23 autres candidats, dont le principal opposant Soumaïla Cissé, sont engagés dans la course à la magistrature suprême. Parmi les candidats, figure une seule femme, Djénéba N’Diaye. Après la fermeture des bureaux de vote dimanche à 18h GMT, le dépouillement et le comptage des voix ont commencé et se poursuivent lundi.

Selon les médias maliens, les résultats préliminaires sont attendus dans les 48 heures qui suivent la fermeture des bureaux de vote. Le résultat provisoire de ce scrutin doit être annoncé au plus tard le 3 août prochain, a rapporté Maliactu, citant des sources officielles. En cas de non obtention de la majorité absolue par l’un des candidats, un deuxième tour aura éventuellement lieu le dimanche 12 août.