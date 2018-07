Mali – Présidentielle 2018 : les Maliens aux urnes sur fond de menaces terroristes

C’est enfin le grand jour pour le Mali, mais aussi le jour de tous les risques. Plus de huit millions de Maliens sont appelés aux urnes, dimanche, pour choisir un nouveau président pour un mandat de cinq ans.

Quelques 24 personnalités politiques, dont le président en exercice Ibrahim Boubaker Keita et l’opposant Soumeïla Cissé, ont présenté leurs candidatures. Une seule femme, Djeneba N’Diaye, est également en lice pour la magistrature suprême. Plusieurs médias consacrent une couverture spéciale, dont la télévision malienne ORTM, qui a diffusé des reportages et des témoignages sur cet événement. Plus de 23 mille bureaux de vote, répartis à travers le pays, ont ouvert à 8h et aucun incident n’a été signalé jusqu’à 11h GMT.

Le pays est pourtant confronté à de sérieuses menaces terroristes, notamment dans le nord et le centre, où plusieurs attaques meurtrières ont été enregistrées au cours des derniers mois. Plusieurs observateurs sont très craintifs que les terroristes profitent de ce scrutin pour tenter encore des attaques contre les populations. Certaines parties du pays (le nord et le centre) risquent même de ne pas voir la population sortir pour aller voter de peur d’être attaqué.

Selon les médias maliens, les résultats préliminaires sont attendus dans les 48 heures qui suivent la fermeture des bureaux de vote, dimanche à 18h. Et le résultat provisoire de ce scrutin doit être annoncé au plus tard le 3 août prochain, a rapporté Maliactu, citant des sources officielles. En cas de non obtention de la majorité absolue par l’un des candidats, un deuxième tour aura éventuellement lieu le dimanche 12 août.