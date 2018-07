Mali – Election présidentielle : le camp Soumaila Cissé annonce un second tour

Au Mali, les élections ont eu lieu et les dépouillements sont entrain de révéler les premiers résultats et premières estimations des différents candidats. L’équipe de campagne de Soumaila Cissé, le leader de l’opposition a déjà annoncé qu’il y aurait un second tour et que cela opposerait leur candidat à IBK, le président sortant.

Selon les données recueillies sur le terrain, « nous sommes en mesure de vous dire qu’il y aura un second tour entre Soumaila Cissé et Ibrahim Boubacar Keita », a déclaré Tiebilé Dramé, le directeur de campagne de Soumaila Cissé, lors d’une conférence de presse au siège de campagne de son candidat, à ACI 2000.

Une déclaration faite sans dévoiler de chiffres ni un ordre d’arrivée de l’un ou de l’autre. Dramé estime que c’est déjà un premier échec pour le président sortant qu’il n’ait pas pu passer dès le premier tour. Des estimations et des appréciations alors que le peuple et la communauté internationale attendent toujours la proclamation des résultats officiels après l’élection présidentielle de dimanche.