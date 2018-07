Malawi : le vice-président démissionne du parti au pouvoir pour protester contre la corruption

Le vice-président malawien Saulos Chilima, qui a démissionné du parti au pouvoir et envisage de se présenter à la présidence, affirme que son administration enquêtera sur la corruption présumée parmi les responsables du gouvernement actuel et que personne ne sera « épargnée ».

La nation pauvre d’Afrique australe a été secouée par des scandales de corruption au cours de la dernière décennie, et la question a refait surface dans la perspective des élections nationales de l’année prochaine. Chilima, qui a quitté le Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir la semaine dernière pour protester contre la corruption présumée, est considéré comme la plus grande menace pour le président Peter Mutharika pour les élections de 2019.

« N’importe qui, qui aura des richesses corrompues ne sera pas épargné », a déclaré Chilima à Reuters dans une interview. « Si nous arrivons au pouvoir en mai prochain, je donnerai à chaque personne de l’ancienne administration qui ne peut pas expliquer sa richesse 30 jours pour retourner l’argent, puis j’enquêterai sur eux. »

Chilima, qui avait été membre du bureau politique du DPP, a formé une nouvelle organisation, le United Transformation Party, sur la promesse d’une gouvernance propre. Plus tôt en juillet, le principal du parti d’opposition du Malawi a appelé à la démission de M. Mutharika suite à des allégations selon lesquelles il aurait reçu un pot de vin d’un contrat gouvernemental de 4 millions de dollars. Mutharika, président depuis 2014, a nié les allégations, les qualifiant de campagne de dénigrement visant à enlever des voix au DPP.

« J’ai été vice-président ces quatre dernières années. Je n’ai eu aucun soutien à l’intérieur pour lutter contre la corruption, alors, le meilleur moyen est de se présenter aux plus hautes fonctions et de prendre ensuite la corruption de front », a déclaré Chilima.

Ses commentaires anti-corruption lui ont valu plusieurs soutiens de la base, mais aussi la colère de certains. Jeudi, le bureau de Mutharika lui a retiré son autorisation de sécurité, déclarant qu’il ne conserverait ce privilège que lorsqu’il exercerait des fonctions gouvernementales. « Il arrive un moment dans la vie de tout le monde où on doit faire ses adieux au confort personnel pour le bénéfice de ses compatriotes », a déclaré Chilima.

Alors que Mutharika devrait être réélu, des allégations persistantes de corruption, ainsi que des pénuries alimentaires périodiques, des pannes de courant et une dette extérieure colossale ont nui à sa popularité et ouvert la porte aux candidats. « Chilima pourrait bien être le cheval noir qui gagnera les élections et voici pourquoi: les gens sont de plus en plus dérangés par le vol effronté du gouvernement actuel », a déclaré Onjezani Kenani, analyste politique basé à Lilongwe.

Le porte-parole du gouvernement, Nicoluas Dausi, également ministre de l’Information, s’est interrogé sur ce que Chilima avait fait pour lutter contre la corruption dans son poste actuel. « C’est le deuxième homme le plus puissant du pays et nous nous attendions à ce qu’il combatte la corruption. Qu’a-t-il fait à ce sujet? Pourquoi maintenant? Il fait toujours partie du même gouvernement qu’il qualifie maintenant de corrompu « , a déclaré Dausi.