Lutte contre le terrorisme en Afrique : le sommet conjoint Cedeao-Ceeac institutionnalisé

Le 1er Sommet Conjoint des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) sur la Paix, la Stabilité, la Sécurité, et la Lutte contre le Terrorisme et l’Extrémisme Violent s’est ouvert lundi à Lomé. Les travaux, co-présidés par le président togolais Faure Gnassingbé et son homologue gabonais, Ali Bongo, ont abouti à la l’adoption de la Déclaration de Lomé sur la paix et la sécurité dans les deux régions.

Au terme de ce premier sommet conjoint Cedeao-Ceeac, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Afrique occidentale et centrale ont décidé de mutualiser leurs forces pour faire face aux différentes menaces sécuritaires qui planent sur la région.

A la fin du sommet et sur la base des travaux en amont balisés par les experts ainsi que les ministres des Affaires étrangères et ceux de la sécurité de la CEDEAO et de la CEEAC, les chefs d’Etat ainsi que les responsables des délégations mandatés dans la capitale togolaise ont passé en revue la situation sécuritaire générale dans les deux régions et ont relevé, « les risques créés par la montée des défis sécuritaires, notamment en ce qui concerne le terrorisme, les trafics d’armes, d’êtres humains et de drogue, le blanchiment d’argent et la cybercriminalité ».

« Les chefs d’Etat ont souligné la nécessité d’une coopération renforcée et effective entre les deux communautés. Ainsi, ont-ils ont adopté la Déclaration de Lomé sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans les espaces Cedeao-Ceeac », indique le communiqué final lu au terme du sommet conjoint Cedeao-Ceeac.

D’une durée d’une seule journée, cette rencontre qui fait suite à celle tenue en juin 2013 à Yaoundé (Cameroun) était principal axée sur la paix, la sécurité, le terrorisme, entre autres.

« Les chefs d’Etat s’engagent aussi à coopérer pour la paix et la stabilité dans les deux régions. Ils vont mettre en place un mécanisme d’alerte précoce des menaces», poursuit le communiqué final.

Il informe que les chefs d’Etats ont décidé de se rencontrer annuellement en marge du Sommet de l’UA et d’organiser désormais tous les deux ans le Sommet conjoint Cedeao-Ceeac. Le prochain est donc prévu en 2020 à N’Ndjaména.