Lionel Messi rencontre un adversaire de taille pendant ses vacances avec Antonella

Après son échec en Coupe du monde, Lionel Messi a profité de quelques jours de vacances à Ibiza, en Espagne, en famille. L’Argentin a été photographié, en train de profiter du soleil sur un yacht au large de l’île de Baléares. En maillot de bain rouge, il était notamment en compagnie de son épouse, Antonella Roccuzzo. Entre plongeons dans la Méditerranée et bain de soleil sur le ponton du yacht, le coéquipier de Samuel Umtiti à Barcelone semble avoir déjà oublié qu’il ne sera probablement jamais champion du monde.

Mais, avant de retrouver son club de Barcelone pour entamer une nouvelle saison, l’attaquant argentin a aussi enchaîné quelques sombreros avec un adversaire de taille, il s’agit de … son chien.

Confirmed: No man nor mammal can get near Lionel Messi🐐😂 pic.twitter.com/t21E90f7TL — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 30, 2018

🦁⚽️ A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Jul 30, 2018 at 4:29am PDT

On plaint souvent les défenseurs de Liga qui doivent faire face à Lionel Messi et à ses dribbles, mais on ne pense pas assez à son chien, Hulk. Le chien géant de la star du FC Barcelone est peut-être celui qui endure le plus de dribbles de son maître. Dans une vidéo publiée ce vendredi, la Pulga enchaîne les dribbles et jongles devant son chien, bien déçu de ne pas toucher la balle.

Une manière de garder la forme et de préparer la saison 2018-2019. Les défenses de Liga sont averties.