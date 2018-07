Liberté et gestion du sport au Bénin : la lettre ouverte de Hugues Sossoukpè à Laura Flessel

Dans une lettre ouverte adressé ce 28 juillet 2018 à la ministre française des sports, Laura Flessel, en visite officielle de 48 heures au Bénin depuis le 26 juillet, le web activiste béninois, Comlan Hugues Sossoukpè, a dénoncé la restriction des libertés de presse au Bénin par la suspension du quotidien privé « La Nouvelle Tribune » et l’état piteux du football béninois. Le web activiste n’a pas manqué de saisir l’occasion pour féliciter la France pour son deuxième titre de champion du monde de football obtenu le 15 juillet 2018 en Russie.

Lire l’intégralité de sa lettre

Madame la Ministre des sports de France,

Je me permets de vous adresser cette lettre dans le cadre de votre visite officielle au Bénin. Avant tout propos, recevez mes vives félicitations pour la brillante participation de l’équipe de football de France à la coupe du monde de Russie 2018. La participation de l’équipe de France et sa victoire finale ont ému tout le peuple français et donné de la joie à toute l’Afrique. Cette victoire n’aurait pas été possible si la France à travers son ministère du sport que vous dirigez n’avait pas bien organisée la participation des bleus. Je vous dis bravo ! Car cela restera à jamais gravé dans vos succès en tant que Ministre des sports.

Madame, vous serez sans doute de mon avis, lorsque j’affirme que l’équipe de football de France n’aurait pas eu cette réussite si votre Etat n’avait pas fait de la liberté de presse et d’information une liberté au-dessus de toutes les autres. Car une presse libre attire l’attention des gouvernants sur tout ce qui ne va pas, mais aussi, permet aux citoyens d’exprimer librement leurs opinions pour que les gouvernants intègrent dans leurs décisions, la volonté des citoyens. Ma lettre voudrait attirer votre attention sur le peu de sérieux dont les personnes en charge du sport au Bénin, mon pays, le pays qui vous accueille font montre dans leur gestion quotidienne.

Madame la ministre,

Depuis 48 heures vous êtes en visite officielle de travail au Bénin. Un pays riche de sa culture, de son histoire, mais aussi riche de sa culture démocratique. Ce pays à une histoire politique qui force l’admiration de ses voisins de la sous région. Le jour de votre départ en destination du Bénin, le jeudi 26 juillet 2018 pour être précis, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) suspendait le journal « La Nouvelle Tribune » pour « registre injurieux, outrageant, attentatoire à la vie privée du Chef de l’Etat ».

Cette décision est survenue malgré les excuses publiques du Directeur de publication à l’occasion de l’audience publique organisée le mercredi 25 juillet 2018 par les conseillers de la HAAC pour écouter le directeur de publication de cet organe. Réunis le jeudi 26 Juillet 2018 pour se prononcer sur la levée ou non de la suspension, la HAAC, contre toute attente a prononcé la suspension du journal jusqu’à nouvel ordre aussi bien en version papier que dans sa version en ligne.

Je suis à la fois triste et en colère par ce silence éternel qu’on vient d’imposer à la seule voix dissonante des médias. « La Nouvelle Tribune » est une presse écrite qui refuse de faire l’éloge et la propagande des pouvoirs en place. Elle vient d’être victime de sa ligne éditoriale. Toute chose qui porte un coup à la démocratie, et à la liberté de presse et d’information au Bénin. Vous comprendrez donc pourquoi la presse ne parle pas beaucoup de votre visite. Pour l’instant, l’information a plutôt été confiée à des commis sur les réseaux sociaux pour propagande.

Le lundi 30 juillet 2018, les journaux sous contrat avec la présidence de la République reviendront sur votre visite, mais ils auront déjà reçu la lettre de cadrage et d’orientation pour le traitement de l’information sur votre venue au Bénin. Si « La Nouvelle Tribune » n’avait pas été suspendue, elle aurait déjà diffusé plusieurs articles sur votre arrivée au Bénin. La suspension a malheureusement privé les abonnés de ce journal, des informations en temps réel. Cela ne développe pas un pays. Vous le savez bien. Dites-le à votre collègue du Bénin et au Chef de l’État si vous en avez encore l’occasion avant votre départ.

Ma deuxième préoccupation est relative à l’organisation du sport dans notre pays. Ici je ne parlerai que du football pour ne pas être long. Votre pays a récemment remporté la coupe du monde à travers son équipe de football. Demandez à votre homologue, l’état du football béninois. Comment s’investit-il pour qu’à l’instar du Ghana, du Nigeria et du Togo, du Sénégal et autres pays de la sous-région, le Bénin ait une équipe nationale dont les béninois seront fiers.

Demandez-lui la dernière fois que le Championnat national a été organisé. Demandez- lui enfin, s’il vous plaît, s’il existe une fédération de football au Bénin. Madame la ministre, vous êtes dans un pays plein de potentiel en matière sportive, mais l’absence de volonté des dirigeants ne permet pas l’éclosion des talents. Sinon comment pouvez-vous comprendre qu’on recrute un entraîneur qui depuis son arrivée n’a pas encore signé son contrat et n’a encore rien fait de concret, alors que le pays s’est fixé des objectifs dans le domaine sportif et l’équipe nationale de football est engagée dans des compétitions.

Dites à votre collègue que ce n’est pas sans organisation que la France a soulevé le dernier trophée de la coupe du monde. Dites lui qu’il est jeune et qu’il a le devoir d’inscrire son nom en lettre d’or dans les anales du sport béninois. Dites lui que ce n’est seulement que par le travail bien fait et organisé qu’il y parviendra et non par le folklore.

Madame la Ministre,

Les deux sujets ci-dessus évoqués, suffisent à expliquer, la faible communication sur votre visite à Cotonou. Dans l’espoir que des actions concrètes et correctives soient engagées par nos autorités, je vous souhaite bon retour à vos tâches républicaines et beaucoup de courage dans vôtre mission.

Vive le sport !

Vive le Bénin !

Vive la coopération bénino-française !

Comlan Hugues Sossoukpè,

citoyen béninois, web activiste.