Juventus Turin : Cristiano Ronaldo déjà victime de jalousie ?

Cristiano Ronaldo, l’attaquant portugais, légende du football, a confirmé, mardi 10 juillet 2018, son arrivée à la Juventus Turin, la Vieille Dame. Selon les détails de l’opération publiés par le club turinois, CR7 a signé un contrat de quatre ans avec le club italien, soit jusqu’en juin 2022. Le transfert s’élève à 100M€, payable en deux ans, plus la contribution de solidarité prévue par la réglementation de la Fifa et les frais accessoires, qui s’élèvent à 12 millions d’euros. De quoi faire des aigris ?

“Si vous commencez à payer des salaires absurdes, cela vous handicapera”

Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, assure que la Juventus Turin a commis une grosse erreur en recrutant Cristiano Ronaldo pour de tels montants, nous rapporte Butfootballclub. “Dépenser autant d’argent pour acheter un seul joueur à la fin de sa carrière est très dangereux. Rappelons-nous que Ronaldo a un certain âge et en termes d’équilibre pour les comptes d’un club, son engagement est un mouvement risqué. Je me demande si le succès sportif ou commercial prévaudra. L’engagement de Ronaldo est hors de toute norme salariale de l’équipe en noir et blanc actuellement. Si vous commencez à payer des salaires absurdes et hors du commun, tôt ou tard, cela vous handicapera.”

Dans les colonnes de Tuttosport, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, réputé pour ses phrases à l’emporte-pièce, s’est interrogé sur le coût de Cristiano Ronaldo, 33 ans, pour la Juventus Turin. Selon le cinéaste, il s’agirait davantage d’une opération marketing que sportive. Simple jalousie ou propos prémonitoires ?